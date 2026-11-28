Фото: балтасинская районная газета «Хезмэт»

Россияне часто недооценивают разнообразие зарубежных и отечественных сортов тыкв (включая сквоши – так в англоязычных странах называют тыквы, не окрашенные в оранжевый цвет или имеющие необычную форму). Об этом многообразии постарались дать краткое представление «Казанские ведомости».

Так, Трилистник – редкий австралийский сорт тыквы с похожими на листья клевера плодами цвета морской волны, но оранжевой (и сладкой) мякотью. Французский сорт Облезлый из Эзина, несмотря на давшие ему название наросты, окрашен в приятный персиковый цвет и хорошо подходит для приготовления супов. А выведенный в 1894 году Чикагский бородавчатый Хаббард имеет кожуру сумрачно-оливкового цвета, опять-таки покрытую наростами, как явствует из название. Вкус у него с ореховыми нотками.

Одними из самых сладких считаются небольшие, весом около килограмма, тыквы сорта Сладкая клецка, подходящие и для запекания, и для фаршировки. Столько же весят кремовые плоды сорта Сладкий картофель Тельмы Сандерс, пригодные для порционного запекания и приготовления вкусной начинки для пирогов.

Из летних сквошей издание упоминает лимонный, деликатесный и гватемальский синий кабачки. У Лимонного кабачка плоды имеют форму, размер и цвет лимона, а плети длинные, как у тыкв. Они очень хороши в жареном виде и идеально подходят для оладий.

Деликатесный кабачок, выведенный все в том же 1894-м, позволяет использовать плоды и в молодом виде (тогда они белого цвета с зелеными полосками), и спелыми (со временем они становятся желтыми). А вот Гватемальский синий кабачок – необычного голубого цвета с мякотью тыквенного цвета. Его плоды тоже можно есть молодыми, готовя как кабачки, и спелыми, готовя как тыквы.

В свою очередь из распространенных в России сортов, замечает газета, в первую очередь обращают на себя внимание декоративные тыквы. Они бывают бородавчатыми, рогатыми, звездчатыми и грибоподобными. Как правило, они съедобны, но огородники всё же чаще используют их в качестве украшения интерьера.

Один из самых старинных российских сортов – Грибовская кустовая 189, продолговатая и внешне напоминающая кабачок весом примерно 5 килограммов. Сначала она становится темно-зеленой, потом – оранжевой с зелеными полосками. Это среднеранний сорт, первый урожай получают через 80–90 дней с момента посадки. Урожайность – от 10 до 20 килограммов с куста.

Кроме того, издание называет такие российские сорта, как ультрараннюю Веснушку, зеленую с желтыми вкраплениями и дающую от 8 до 10 тыковок с куста весом около килограмма; среднеспелую Миранду насыщенного изумрудно-зеленого цвета со светлыми вкраплениями (7–10 плодов весом 3 килограмма с куста); мускатную Витаминную с поздним сроком созревания (примерно 130 дней) и 6-7 немного ребристыми плодами весом 7 килограммов с куста. Мускатные сорта нередко сравнивают с дыней.

А вот Голосемянная 14 – достаточно старый сорт, дающий с компактного куста примерно 30 килограммов (в среднем – пять продолговатых, слегка округлых плодов). Помимо нежной мякоти в кулинарии используют и ее семечки.

Представляют интерес также сорта Амбар, Зимнее угощение, Зорька, Лазурная, Лечебная, Мраморная, Малышка, Сластена, Царевна-лягушка и множество других крупноплодных и порционных, так называемых желудевых (около 800 граммов) тыкв, заключают «Казанские Ведомости».