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Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 27 ноября, 4, 6 и 8 декабря в связи с концертами в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №7602 отправится из Казани в 18.09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.40.

Поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42, а в Казань прибудет в 22.10.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.