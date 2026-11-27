Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Сегодня и завтра факел на «Казаньоргсинтезе» может гореть ярче обычного. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем МАКС-канале.

«На производствах проводятся регламентные работы. Во время этого процесса может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факельной установке без превышения установленных норм», – пояснили в пресс-службе.

Контроль состояния атмосферного воздуха ведется специалистами санитарно-промышленной лаборатории на границе санитарно-защитной зоны, добавили на предприятии.