Стали известны подробности ареста начальника угрозыска ОП «Горки» Нафиса Каюмова. Их сообщили в СУ СК России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Каюмова отправили под домашний арест по обвинению в превышении полномочий и получении взятки. Он мог получить 100 тысяч рублей за непривлечение подростка к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

Как уточняют в СУ СК России по РТ, по версии следствия, в апреле 17-летнего подростка из Казани задержали по подозрению в мошенничестве. В момент задержания парень находился за рулем автомобиля и машину должны были отправить на спецстоянку. Каюмов получил 100 тыс. рублей за возврат телефона для удаления переписки с сообщниками, а также за неизъятие автомобиля. Деньги полицейскому передал посредник, им оказался 28-летний житель Казани.

Подростка также взяли под домашний арест. Также выяснилось, что на посредника возбуждено уголовное дело по другому преступлению – его взяли под стражу. Расследование продолжается.