В Культурном центре имени А. С. Пушкина в Казани прошел заключительный концерт Всероссийского патриотического музыкально-литературного марафона «Наши Герои». Участников поприветствовал почетный председатель Государственного Совета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.

Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане в мире и согласии живут представители 175 национальностей, и в республике стараются создавать условия, чтобы культура, традиции и обычаи всех народов находили отражение в многонациональном Татарстане – и это удается.

По его словам, в этой работе весом ежедневный труд представителей национально-культурных автономий. Мухаметшин отметил, что вклад в большую системную работу, объединение многонациональной республики и ее народов очень важен. Отдельные слова благодарности он адресовал одной из авторитетных общественных сил республики – русскому национально-культурному объединению, которое на протяжении многих лет участвует в реализации этнокультурных проектов, сохранении родного языка и традиций, укреплении патриотизма, обеспечении гражданского единства и межнационального согласия.

Марафон «Наши Герои» в 2026 году стал масштабной площадкой, объединившей творческие силы Татарстана и ряда регионов России. Он приурочен к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Ключевая цель – сохранить историческую память о подвиге защитников Отечества и тружеников тыла.

Марафон стартовал 1 сентября. За два месяца в рамках 10 концертных дней на площадках проекта выступили около 1000 человек, представив более 300 творческих номеров. География охватила 36 муниципальных районов Татарстана, Казань и Набережные Челны, а также Калининградскую область, Марий Эл и Удмуртскую Республику. В марафоне участвовали профессиональные и самодеятельные коллективы, народные и любительские ансамбли, хоровые и вокальные группы, фольклорные и семейные ансамбли, ансамбли песни и танца, театральные студии, мастера художественного слова, авторы-исполнители.