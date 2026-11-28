Исследование агентства Marketing Emotions показало: 73,6% опрошенных россиян заявляют о высокой или средней важности соответствия финансов принципам ислама, однако 40,8% никогда не слышали об исламском банкинге, а 22,4% слышали, но не понимают его механику.

Согласно данным исследования, ключевой барьер развития исламских финансов – не отсутствие спроса, а неосведомленность: рынок не вырастет, пока люди не разбираются в принципах работы. При этом 31,4% респондентов пользовались обычным финансовым продуктом, испытывая дискомфорт.

Из опрошенных лишь 24% заявляют о о понимании исламского банкинга вместе с высокой важносттю соответствия финансов с принципами. Из них 45,3% искали исламское решение в этом году, 37,0% имеют опыт таких продуктов, а 31,3% называют накопления и инвестиции по принципам ислама условием смены банка.

Также семейная идея продукта признана лучшей среди коротких концепций (37,3%), но в подробном тесте единого лидера нет: зарплатная выше по намерению сделать основным банком, благотворительная – по отличию и доверию. При выборе свойств лидируют понятный договор без скрытых комиссий (17,5%) и надежные платежи (15,5%); отдельный исламский бренд выбрали лишь 2,8%.

53,4% согласны, что заявления банка недостаточно – нужны независимые доказательства соответствия. 45% не готовы платить больше за исламский продукт, 41% не готовы к отдельной месячной плате.

Исследование проводилось для компании «Исламские финансовые технологии», участника реестра Банка России, в рамках разработки линейки финпродуктов для мусульман