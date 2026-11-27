Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Ко Дню государственного флага Республики Татарстан активисты «Молодой гвардии» совместно с представителями партии «Единая Россия» поздравили прохожих в центре Казани, на улице Баумана, и раздали 5 тыс. лент с республиканским триколором. В рамках акции работала фотозона «Я люблю Татарстан», где каждый мог сделать памятное фото.

«Флаг Татарстана напоминает нам о родном доме, наших корнях и традициях. Он объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, которые любят свою республику. Для нас это символ общей истории и связи поколений, уважения к тем, кто трудился на благо Татарстана, и ответственности за его будущее», – заметил активист Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Богдан Федоров.

Всего в городах и районах Татарстана раздадут 45 тыс. лент в цветах флага республики.