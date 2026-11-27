Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Гуманитарный груз для жителей подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное сформировали и направили в ЛНР Тукаевский, Рыбно-Слободский и Высокогорский районы РТ. В составе груза – продукты питания, одежда, обувь, материалы для укрепления объектов и полевая кухня.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Тукаевский район направил более 400 пар обуви, десять рулонов металлической сетки, а также полевую кухню на базе мотоцикла. Из Рыбно-Слободского района в Луганскую Народную Республику доставили более двух тонн картофеля и комплекты взрослой и детской одежды. Высокогорский район передал более пяти тонн сезонных овощей и тонну бакалейных товаров.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков отметил, что работа по поддержке Лисичанска и Рубежного ведётся в постоянном взаимодействии с главами муниципальных районов. Потребности подшефных городов определяются в том числе на основании заявок гуманитарных центров, которые продолжают поступать и выполняться. В этот раз особое внимание уделили обеспечению жителей подшефных городов продуктами питания и поддержке семей с детьми: для них доставили детские подгузники и средства личной гигиены.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Ринат Садыков поблагодарил администрации муниципалитетов, предприятия, представителей бизнес-сообщества и жителей Татарстана, участвующих в сборе помощи. Именно совместная работа районов, организаций и неравнодушных жителей позволяет формировать гуманитарные грузы с учетом конкретных потребностей Лисичанска и Рубежного, а затем организовывать их доставку.