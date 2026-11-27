Казанский марафон 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году Казанский марафон вместе с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» вошел в состав Лиги марафонов России, ставшей первым шагом к развитию Лиги марафонов БРИКС. В 2027 году к российской лиге присоединится еще один участник – нижегородский благотворительный марафон «Беги, герой», сообщает пресс-служба Казанского марафона.

В новом сезоне изменятся условия получения специальной медали Лиги марафонов России: для этого необходимо будет преодолеть марафонскую дистанцию во всех четырех городах в течение 2027 и 2028 годов. При этом результаты 2025 и 2026 годов пойдут в зачет.

Сохранится система рейтингов для спортсменов-любителей, спортсменов элитного кластера и студенческих команд. Однако появится отдельный зачет для любительских и корпоративных беговых клубов, а также призовой фонд серии.

Вместе с тем Казанский марафон останется участником Лиги марафонов БРИКС и продолжит вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга работу над развитием международной инициативы.

Начать свое путешествие по марафонам национальной лиги в следующем году можно будет в столице Татарстана – Казанский марафон пройдет с 30 апреля по 3 мая. Это крупнейший региональный забег в России. Его история началась в 1974 году, а в 2015-м марафон возродился после 25-летнего перерыва. Он объединяет бегунов и болельщиков под слоганом «Беги в объятиях Казани»: на событие приезжают более 45 тыс. участников и 25 тыс. зрителей.

В программе – дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 километра, а также детские забеги. Трасса проходит мимо знаковых мест столицы РТ, включая Кремль, башню Сююмбике, мост Миллениум и Центр семьи «Казан». Мероприятие пять раз принимало чемпионат России по марафону среди спортсменов-колясочников и четырежды становилось площадкой для чемпионата России по марафону.

Казанский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS) и участвует в развитии двух других организаций: Лиги марафонов России и Лиги марафонов БРИКС. В 2027 году событие впервые пройдет в четырехдневном формате – с 30 апреля по 3 мая. Совсем скоро организаторы откроют регистрацию на него.