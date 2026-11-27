Как в Татарстане сдерживают рост цен на топливо, где торговые сети превысили предельную долю рынка, почему садоводы жалуются на электроснабжение и какие нарушения выявляют в закупках? Об этом журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции в Татарстанском УФАС России.





Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, в республике приняли административные и организационные меры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Топливный дефицит и шесть предупреждений в адрес АЗС

Одной из главных проблем уходящего года стал дефицит топлива. Как рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь, объемы производства нефтепродуктов сократились, на ситуацию также повлияли внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, изменение логистических схем и так называемые внешние ограничения.

Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, в республике приняли административные и организационные меры. В частности, Татарстанское УФАС выдало шесть предупреждений сетям АЗС «ТАИФ-НК» и «Ирбис». После этого компании снизили цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

«В целом отмечу ответственную и конструктивную позицию компаний, реализующих топливо в республике», – подчеркнул Розенталь.

По его словам, цены на заправках различаются из-за того, как устроена работа компаний. Крупные нефтяные компании сами добывают нефть, перерабатывают ее и продают топливо. Независимые АЗС закупают готовое топливо, поэтому при установлении цен учитывают расходы на его покупку и продажу.

По оценке УФАС, такие крупные компании, как «Татнефть» и «Газпром нефть», проявляют сдержанность в повышении розничных цен на топливо. Поэтому особое внимание антимонопольщики уделяют независимым сетям АЗС и оптовому рынку.

«Мы в ежедневном режиме анализируем как розничные, так и мелкооптовые цены, проверяем экономическую обоснованность затрат на транспортировку, хранение и сбыт, следим за наличием остатков на нефтебазах Республики Татарстан», – рассказал Розенталь.

Одной из мер по сдерживанию роста цен на топливо в Татарстане стало добровольное ограничение наценок. По инициативе Татарстанского УФАС Минпромторг РТ заключил соответствующее соглашение с компанией «Ирбис» – крупнейшей независимой сетью АЗС в республике, насчитывающей более 60 заправок.

«Возникающие проблемы на топливном рынке нельзя решить исключительно административными мерами. В связи с чем мы стараемся выстраивать открытый диалог с бизнесом по вопросам ответственного ценообразования, совершенствуем механизмы мониторинга рынка в целях оперативного реагирования на возникающие сложности», – подчеркнул замруководителя управления.

По данным последнего мониторинга УФАС, всего в Татарстане работают 38 торговых сетей, которые насчитывают более 3 тыс. торговых объектов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Четверть рынка продуктов: где торговые сети достигли предельной доли

На рынке продуктов питания УФАС следит в том числе за тем, какую долю занимают крупные торговые сети. По итогам прошлого года доля «Пятерочки» на рынке розничной торговли продовольственными товарами превысила 25% в 34 районах Татарстана, «Магнита» – в четырех, «Находки» – в двух.

По данным последнего мониторинга УФАС, всего в Татарстане работают 38 торговых сетей, которые насчитывают более 3 тыс. торговых объектов.

«С 2016 года доли ООО «Агроторг» («Пятерочка», – прим. Т-и) и АО «Тандер» («Магнит», – прим. Т-и) не превышали 25% только в Агрызском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Кайбицком, Кукморском и Нурлатском районах РТ и городах Казань и Набережные Челны», – сообщил Розенталь.

Если торговая сеть занимает более четверти рынка продуктов в городе или районе, открывать там новые магазины за счет покупки или аренды дополнительных площадей ей запрещено законом. Как рассказал Розенталь, эту планку уже не раз предлагали поднять, но важно не допустить ослабления конкуренции. Как изменились позиции торговых сетей в Татарстане за этот год, станет известно в мае 2027-го.

Антимонопольщики также выявили нарушения закона о торговле в работе логистических центров сети «Светофор». По договорам с поставщиками оплата товаров производилась только после их продажи. За эти нарушения компании и их должностные лица получили штрафы на общую сумму более 1 млн рублей.

Заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Проблемы с электричеством в СНТ и необоснованные начисления за воду

В этом году число нарушений при догазификации сократилось вдвое – антимонопольщики выявили 13 таких случаев. Общая сумма штрафов снизилась более чем в два раза и составила 610 тыс. рублей. Среди нарушений – несоблюдение сроков направления проектов договоров и строительства газовых сетей, а также проблемы с контролем готовности оборудования потребителей.

«В целом требуется более слаженная и системная работа со стороны курирующих министерств и муниципалитетов. Остается важным вопрос постоянной актуализации планов-графиков догазификации домовладений. Мы его постоянно поднимаем», – подчеркнул Розенталь.

А вот жалоб на качество электроснабжения в садовых товариществах стало больше. Одна из проблем связана с передачей электрических сетей СНТ на баланс сетевых организаций. Всего за нарушение правил подключения к электросетям и доступа к ним УФАС возбудило 13 дел. По девяти из них уже вынесены постановления на общую сумму 1,2 млн рублей – почти на 37% меньше, чем за прошлый год. Еще четыре дела находятся на рассмотрении.

«В то же время выявляются факты, когда сетевые организации после получения на баланс сетей от садовых товариществ, не желая вкладываться в модернизацию сетей, уклоняются от исполнения обязательств по надлежащему электроснабжению, за что предусмотрена административная ответственность», – пояснил Розенталь.

За такие нарушения к ответственности привлекли АО «Сетевая компания» и ООО СК «Интеграция». В следующем году УФАС намерено уделить особое внимание финансированию и модернизации электросетей в садовых товариществах.

Больше нарушений выявили и в сфере водоснабжения. Например, АО «Высокогорские коммунальные сети» необоснованно требовало от абонентов замены фильтров грубой очистки воды. Всего замечания по фильтрам получили 164 потребителя. После вмешательства УФАС организация отозвала предписания и сделала абонентам перерасчеты на сумму более 100 тыс. рублей.

Предупреждение от УФАС получил и казанский «Водоканал». Предприятие самостоятельно определяло объем потерь воды, которые должны оплачивать абоненты. В одном из случаев потери, в том числе из-за скрытых утечек, оценили в 3%, хотя такой расчет не соответствовал методике Минстроя России. После пересмотра расчетов объем потерь, за которые должен платить один из абонентов, сократится более чем в 100 раз – до 1,2 кубометра в год.

Еще одна проблема связана с оформлением документов на имущество предприятий, которые обеспечивают жителей теплом и водой. Тарифы для них устанавливает Госкомитет РТ по тарифам. После проверок УФАС в начале года было решено привести документы в порядок. Сейчас над этим работают Госкомитет по тарифам, Минстрой РТ и муниципалитеты.

При этом жалоб на работу организаций, занимающихся вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, в УФАС в этом году практически не поступало.

Заместитель руководителя татарстанского ведомства Ренат Валиахметов Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Обещания жизни без долгов и холодные обзвоны банков

Также в этом году антимонопольщики выявили ряд нарушений на рекламном рынке. Как рассказал заместитель руководителя татарстанского ведомства Ренат Валиахметов, за 11 месяцев ведомство вынесло 98 решений по делам о нарушении рекламного законодательства. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

«Текущий год характеризуется тем, что в поле зрения антимонопольного органа системно начали попадать материалы по нарушениям в сфере банкротства, списания долгов», – отметил Валиахметов.

Поводом для разбирательств стали рекламные обещания полностью избавить людей от долгов и обеспечить им беззаботную жизнь. Информация о такой рекламе поступала в УФАС как от граждан, так и от кредитных организаций и государственных органов. По итогам рассмотрения дел антимонопольщики признали такую рекламу ненадлежащей.

Еще одна проблема – так называемые холодные обзвоны. Речь идет о распространении рекламы без предварительного согласия абонента. Причем это касается не только телефонных звонков, но и рассылок по электронной почте, СМС и в мессенджерах.

Как отметил Валиахметов, соответствующая норма закона о рекламе действует уже около 20 лет. Несмотря на это, подобные нарушения продолжают допускать даже системно значимые банки.

От пачки бумаги за 330 рублей до многомиллионных контрактов

Немало нарушений антимонопольщики выявили и в сфере закупок. За 11 месяцев этого года общая начальная стоимость контрактов, при закупке которых обнаружили нарушения, составила почти 6,1 млрд рублей – примерно на 18% меньше, чем годом ранее. Как рассказал Валиахметов, из 478 жалоб на действия заказчиков обоснованными признали 217. При этом число предписаний об устранении нарушений выросло почти на 70% – до 137.

Среди распространенных нарушений – составление технического задания под конкретного производителя, несоблюдение правил предоставления преимуществ российским товарам, незаконный допуск участников к торгам или отклонение их заявок. Бывают и случаи, когда работы начинают выполнять еще до заключения контракта.

«Та закупка, которая размещена в ЕИС, она должна быть абсолютно понятна, прозрачна, никаких подковерных договоренностей быть не может», – подчеркнул Валиахметов.

Причем нарушения допускают как крупные заказчики, так и небольшие учреждения. Иногда поводом для разбирательства становится даже покупка обычной офисной бумаги. Так, антимонопольщики выявили нарушения при проведении двух закупок пачки бумаги с начальной ценой 330 рублей.

Не обошлось без нарушений и при закупках по национальным проектам. В десяти случаях их выявили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в девяти – «Семья», в шести – «Экологическое благополучие», в пяти – «Продолжительная и активная жизнь».

Претензии возникают не только к заказчикам, но и к поставщикам. Из 288 обращений о включении поставщиков в реестр недобросовестных УФАС удовлетворило 159. Общая стоимость неисполненных ими контрактов превысила 1 млрд рублей. При этом речь идет не только о крупных заказах. Например, один из победителей торгов обязался поставить реабилитационному центру 100 кг макарон за 4,2 тыс. рублей, но так и не сделал этого.

В то же время высокая конкуренция на торгах позволяет заказчикам существенно экономить. Так, к участию в закупке запчастей для компрессора компании «КАМАЗ-Энерго» допустили 16 претендентов. В результате цена договора снизилась более чем в девять раз – до 475 тыс. рублей. А за право поставить светодиодный экран исполкому Набережных Челнов боролись 17 участников. Цена контракта снизилась примерно на 60% – до почти 1,1 млн рублей.

Всего с начала года антимонопольщики вынесли 706 постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере закупок – на треть больше, чем годом ранее. Общая сумма штрафов выросла на 17% и составила 5,2 млн рублей.