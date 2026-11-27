Деловая активность в сфере малого и среднего бизнеса России в октябре перешла к росту – Индекс RSBI достиг максимума с начала года. На его ускорение повлияли сезонный рост потребительской активности, а также господдержка программ льготного кредитования. Подробнее – в обзоре АЦ «Татар-информа».





Деловая активность в сфере малого и среднего бизнеса России в октябре перешла к росту

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индекс RSBI в октябре вырос до максимума с начала года

Если в августе и сентябре 2026-го Индекс RSBI, который измеряет состояние малого и среднего бизнеса России (МСБ), почти не менялся, оставаясь при этом в зоне слабого роста деловой активности, то в октябре резко вырос до максимума с начала года – 53,4 п. (значения выше 50 п. говорят о расширении активности предпринимателей, ниже – о ее спаде).

По данным ежемесячных замеров настроений МСБ, проводимых ПСБ совместно с «Опорой России» и Magram Market Research, за второй осенний месяц подросли все четыре компоненты индекса – «Продажи», «Кадры», «Кредиты» и «Инвестиции». Причем как в годовом, так и в помесячном выражении.

Наиболее сильный рост – с 57,7 до 62,5 п. за месяц – продемонстрировала компонента «Кредиты», которая, благодаря такому взлету, обновила максимумы вообще с момента начала наблюдений (с 2020-го). Такая динамика стала отражением заметно усилившейся готовности банков предоставлять сектору финансирование.

Способствовали этому высокий спрос (с августа этого года удерживается на уровне 47%) при заметном, до 74% (+11 п. п. за месяц!), увеличении доли одобрений среди обратившихся за кредитом. На фоне улучшения ситуации с одобряемостью, отметили в ПСБ, снизилась доля неуверенных в получении финансирования – таких предпринимателей осталось всего 4% (-3 п. п. к сентябрю).

Неудивительно, что и компонента «Инвестиции» тоже вышла на максимальные уровни, но только с начала текущего года – 57,2 п. (с 54,9 п. в сентябре) – за счет активизации фактических вложений. Значительно (сразу на 6 п. п.), до минимума в этом году (до 17%), снизилась доля предпринимателей, сокращавших инвестиции. Правда, доля МСБ, наращивающих капвложения, подросла символически, всего на 1 п. п. – до 29%.

Чуть улучшились и ожидания, но и за счет плюса в 1 п. п. к сентябрю доля компаний, планирующих больше вкладывать в бизнес, достигла максимума в 2026-м – 34%. А процент консервативно настроенных бизнесменов снизился до 17% (минус один пункт к началу осени).

Чаще других вкладывали в свое развитие в октябре представители производственного сектора (38% респондентов) и торговли (30%). Они же проявили и наибольшую уверенность в планах расширения инвестиций – 40% – и производственников против 32% у ритейла (и 30% у сектора услуг). Неудивительно, что и доля одобренных кредитов наиболее сильно выросла также в этих двух видах деятельности МСБ.

Компонента «Кадры» выросла с 46,4 до 48,8 п., вернувшись к уровню августа, но пока тоже не перешагнула порог в 50 п. Бизнес все реже сокращает штат, но общая кадровая политика в МСБ в целом остается сдержанной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продажи и кадры остаются в зоне спада, но индексы все же растут

Две других компоненты Индекса RSBI тоже выросли, но все еще оставались в зоне спада деловой активности. Основная – «Продажи» – прибавила до 45,7 п., с 44,6 п. в сентябре 2026-го. В ПСБ отмечают, что в данном случае важен именно тренд на плавное, но все-таки восстановление. Поддерживают его некоторое улучшение ситуации со сбытом и ожидания предпринимателей (число тех, кто верит в лучшее, выросло до 32%, это максимум с мая прошлого года).

По данным исследования, в октябре сокращение спроса отметили 44% опрошенных (+1 п. п. за месяц). При этом 26% предпринимателей (на 4 п. п. больше, чем в сентябре) зафиксировали рост выручки. Больше всего таких было в среднем бизнесе (39%).

Компонента «Кадры» выросла с 46,4 до 48,8 п., вернувшись к уровню августа, но пока тоже не перешагнула порог в 50 п. Бизнес все реже сокращает штат, но общая кадровая политика в МСБ в целом остается сдержанной.

А слабость показателя, указано в исследовании, поддерживает «высокая доля МСБ, сокративших персонал». Таких в октябре было 29%, и это много, хотя и меньше на 3 п. п., чем в сентябре. Расширили же штат всего 16% предпринимателей (их доля тоже выросла, на 2 п. п.).

Зато ожидания предпринимателей улучшились: о планах по расширению штата заявили 27% (+3 п. п.) – это пока что максимум в текущем году (больше всего оптимистов также в среднем бизнесе – 39%).

В разрезе видов деятельности наиболее резко выросла деловая активность в производственном секторе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Микробизнес остается в зоне спада, производство растет

В разрезе видов МСБ сильную динамику деловой активности в октябре показали индексы RSBI малого и среднего бизнеса – они выросли на 4,9 и 6,5 п. п., до 55,5 и 61,8 п. соответственно. А вот индекс микробизнеса снова снизился, до 49,5 п., хотя в сентябре поднимался до 49,8 п. И тогда казалось, что до заветного предела остался маленький шажок…

«В основе слабой динамики деловой активности микробизнеса – в первую очередь ухудшение ситуации со сбытом, частично сглаженное улучшением в остальных компонентах», – объяснили в ПСБ.

Драйверами роста в среднем бизнесе стали компоненты «Продажи» и «Кадры», которые от стагнации перешли к уверенному росту, а в малом – значительное укрепление компоненты «Кредиты». Хотя позитивную динамику в этих сегментах МСБ поддержало улучшение во всех компонентах.

В разрезе видов деятельности наиболее резко выросла деловая активность, как нетрудно догадаться, в производственном секторе – индекс RSBI за месяц поднялся с 50,4 до 55,6 п. (главным образом за счет «решительного улучшения» в кредитах и кадрах).

В торговле ситуация лишь «несколько укрепилась» (индекс вырос с 51 до 52,9 п.) за счет значительного роста в кредитах, что является отражением – в числе прочего – сезонной потребности подотрасли в оборотных средствах. В сфере услуг рост оставался сдержанным (с 50,9 до 51,8 п.).

В целом же улучшение деловой активности МСБ в конце осени, отметил старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов, было поддержано «сезонным оживлением потребительской активности и госрасходами, отчасти – влиянием программы льготного кредитования для МСП в приоритетных отраслях».

Однако состояние всего сектора, и в особенности микробизнеса, «при текущих ставках и макроэкономических вызовах выглядит по-прежнему хрупким». Под вызовами, очевидно, подразумеваются налоговые изменения, которые вступят в силу с 2027 года и сильно усложнят жизнь предпринимателям. Ставки же по краткосрочным банковским кредитам для МСБ с июня 2025-го снизились в среднем лишь на 5,29 п. п. (с 23,19% до 17,9%), а по долгосрочным – на 4,7 п. п. (с 18,4% до 13,7%).

«Пока мы с осторожным оптимизмом оцениваем развитие ситуации в сегменте в конце года», – проявил в связи с этим осторожность в прогнозах Тихонов.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в октябре вырос до 49,9 п. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В октябре оценки бизнес-климата от ЦБ заметно повысились

Другие индикаторы состояния бизнес-среды в России рисуют противоречивые картины. Например, по данным Банка России, оценки бизнес-климата в октябре заметно повысились по сравнению с предыдущим месяцем – индикатор поднялся до 1,2 п. после -2,4 п. в сентябре.

Положительную динамику ИБК обеспечили рост текущих оценок (после трех месяцев снижения) и краткосрочных ожиданий бизнеса (в основном в сфере услуг, торговле, логистике и обработке). Оценки делового климата повысились по всем группам компаний (крупные, средние, малые и микропредприятия), но наиболее позитивно смотрел в будущее только «крупняк».

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global (который охватывает не только МСБ, но крупные предприятия, в основном гражданских отраслей) в октябре вырос до 49,9 п., вплотную приблизившись к пороговому значению в 50 п. Производители продолжали сталкиваться с непростыми условиями ведения бизнеса, но в целом ситуация в отрасли в начале последнего квартала года оставалась стабильной.

«Объем производства и количество новых заказов сократились незначительно, а темпы сокращения рабочих мест замедлились. Однако на фоне отсутствия новых заказов компании продолжали снижать закупочную активность и сокращать складские запасы», – уточнили в S&P Global.

Индекс деловой активности в сфере услуг в октябре упал до 50,1 п., поскольку совокупный объем новых заказов сократился впервые за три месяца. Компании, сообщившие о снижении продаж, объясняли это «ослаблением спроса, сокращением числа клиентов и ограничением бюджетов у заказчиков», объяснили в S&P Global.

После 8-месячного периода сокращения рабочих мест сфера услуг стала снова нанимать сотрудников – правда, только чтобы «заполнить вакансии и обеспечить выполнение текущих проектов». Темпы же роста затрат в октябре ускорились, а отпускные цены росли самыми быстрыми темпами за те же восемь месяцев, добавили в агентстве.

А вот сводный индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в октябре вообще остался существенно ниже пограничной отметки 50 п., составив 44,3 п. Наиболее заметное восстановление продемонстрировал только индекс логистики, немного подросли индексы B2B и B2G. В то же время оценки рыночной ситуации, финансовых рынков и личные оценки делового климата ухудшились.

«Негативные оценки деловой среды по-прежнему преобладают, а улучшение затронуло не все направления», – отметили по этому поводу в РСПП. При этом реализацию инвестпроектов продолжали 63,6% опрошенных компаний (как и в конце лета), но осенью выросли доли тех, кто стал отставать от графика или вынужден был сократить финансирование. В то же время наем новых сотрудников осуществляли 78,8% организаций – на 9,1 п. п. больше, чем в августе (данные за сентябрь в РСПП назвали нерепрезентативными).