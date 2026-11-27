Изображение предоставлено Минмолодежи РТ

На форуме «Наш Татарстан» подвели итоги республиканского конкурса на создание логотипа «Молодежь Татарстана» – «Татарстан яшьләре». Победителем стал Даниил Мистеев, ученик 11-го класса гимназии №10 Авиастроительного района Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Мы предложили молодым людям самим определить, каким будет визуальный образ молодежи Татарстана. На конкурс поступили разные идеи, а в народном голосовании приняли участие более 10 тыс. человек. Такой интерес показывает, что молодые люди готовы включаться в формирование молодежной среды республики и предлагать собственные решения. Теперь предстоит доработать лучшие идеи и определить, как новый логотип будет использоваться в проектах и мероприятиях», – отметил Азат Кадыров.

В Минмолодежи заявили, что в основу работы Даниила Мистеева лег баланс между энергией молодых инициатив и структурированностью государственной политики. Автор адаптировал логотип под диджитал-носители и мультиформатное использование. Плавные линии призваны передать живой ритм, творческий потенциал и энергичность молодежи Татарстана.

«Я чувствую большую гордость за нашу республику и ее молодежь. Именно с этим чувством я создавал логотип. Считаю, что эта победа принадлежит не только мне, но и всей молодежи Татарстана. Мне хотелось отразить в работе успехи республики и то, что Татарстан – большая площадка для реализации масштабных молодежных идей. Спасибо коллективу Министерства по делам молодежи за работу, которая ведется во благо нашей республики и ее молодых жителей. Рад, что мой логотип теперь будет представлять молодежь Татарстана», – заметил сам победитель конкурса.

Второе место заняла студентка Казанского федерального университета Мария Мартыненко, третье – студентка Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева Александра Бендрик. Все призеры живут в Казани. Победитель получил 100 тыс. рублей, обладатель второго места – 30 тыс. рублей, а третьего – 10 тыс. рублей.

Конкурс стартовал 12 августа, в Международный день молодежи. Участникам предлагалось создать современный визуальный образ молодежи Татарстана, отражающий понимание республики как региона возможностей для учебы, профессионального развития, реализации идей и создания семьи. К участию приглашались молодые люди до 35 лет включительно. Поддержка подобных молодежных инициатив соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети» (как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Сначала представленные работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошли представители организаторов, профессиональные дизайнеры и представители творческих союзов. По итогам отбора семь работ вышли в финал и были представлены на народное голосование. Теперь работы призеров отправятся на доработку профессиональными дизайнерами.