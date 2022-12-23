Кутилов: Предложенное наименование Президента РТ отражает исторический дух и традиции

Предложенный вариант переименования «Президента Татарстана» на «Раис Республики Татарстан» полностью отражает исторический дух и традиции нашей республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился гендиректор «Агентства маркетинговых коммуникаций „Теория Дарвина“» Владимир Кутилов.

«Это слово (Раис — прим. Т-и) близко и понятно в Татарстане — как татарам, так и русским, живущим здесь. Безусловно, это хороший правильный компромисс, который позволяет нам оставаться в рамках текущего федерального законодательства и удовлетворить запрос нашего населения», — отметил собеседник агентства.

В целом, в произошедшем событии никакой новости нет, считает Владимир Кутилов.

«Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы быть в соответствии с федеральным законодательством. Другой вопрос — нынешнего Президента наши граждане выбирали как Президента Республики Татарстан, и для многих — это, безусловно, важный аспект», — убежден он.

При этом новое название должности Президента РТ никоим образом не повлияет на фактическую ситуацию в республике, так как Рустам Минниханов один из видных политиков России и мира.

«Рустам Нургалиевич — один из самых эффективных руководителей регионов, активно участвующих в том числе и в международной повестке, — пояснил Владимир Кутилов. — В этой ситуации наименование должности никакой ключевой роли не играет. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на то, каких результатов Татарстан добился за прошедшие 30 лет. И ключевым фактором наименование никогда не было».

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан». Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают на 39-м заседании парламента республики.