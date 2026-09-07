В Татарстане 8 сентября пройдут мероприятия ко Дню языков народов России

В Татарстане 8 сентября проведут комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России. В образовательных организациях республики состоятся диктант «Россия – дом народов», тематические выставки и классные часы, а также республиканская акция «Сказочный день в Татарстане».

В рамках акции в дошкольных и общеобразовательных организациях детям будут читать сказки на языках народов Российской Федерации.

Всероссийский диктант «Россия – дом народов» можно будет написать в очном и онлайн-форматах. Очные площадки организуют в нескольких образовательных учреждениях республики.

Диктант на русском языке начнется в 13.00 в гимназии №93 имени А.С. Пушкина Советского района Казани. На татарском языке его проведут в Татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете Московского района Казани, начало – в 11.30.

В Балтасинской средней общеобразовательной школе в 13.00 участники смогут написать диктант на удмуртском и марийском языках. Для написания диктанта на родных языках народов, проживающих в Татарстане, площадка будет работать 13 сентября в Центре образования «Многонациональная воскресная школа» Вахитовского района Казани.

Дополнительные площадки 8 сентября откроются в Доме Дружбы народов Татарстана и Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Начало там запланировано на 11.00. В полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани диктант начнется в 13.00.

Онлайн-участие в диктанте будет доступно 8 сентября на сайте проекта.