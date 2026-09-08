news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 16:37

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Читайте нас в
Телеграм
Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира
Фото: rfs.ru

Сегодня стало известно, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на «Приз Льва Яшина», который вручается лучшему голкиперу сезона в мире.

Кроме Матвея в списке также Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Жоан Гарсия из «Барселоны», Эдуард Менди из «Аль-Ахли», Эмилиано Мартинес из «Челси», Давид Райя из «Арсенала», Возинья из сборной Кабо-Верде и Унаи Симон из «Атлетика».

Победителя объявят 26 октября в Лондоне.

#футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане

8 сентября 2026
Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто

Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто

8 сентября 2026
Новости партнеров