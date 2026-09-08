Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

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Сегодня стало известно, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на «Приз Льва Яшина», который вручается лучшему голкиперу сезона в мире.



Кроме Матвея в списке также Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Жоан Гарсия из «Барселоны», Эдуард Менди из «Аль-Ахли», Эмилиано Мартинес из «Челси», Давид Райя из «Арсенала», Возинья из сборной Кабо-Верде и Унаи Симон из «Атлетика».



Победителя объявят 26 октября в Лондоне.