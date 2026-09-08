ФАС возбудила 51 дело из-за завышения цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение для пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо. Об этом стало известно сегодня на совещании по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба Правительства России.

Помимо представителей ФАС, в совещании приняли участие сотрудники Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Минвостокразвития и отраслевых компаний, а также члены Совета Федерации и руководители регионов.

Отдельное внимание участники обсуждения уделили обеспечению регионов в рамках северного завоза. Было заявлено, что поставки необходимых ресурсов осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находится ситуация в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области.

Кроме того, были рассмотрены баланс спроса и предложения, динамика цен, загруженность автозаправочной инфраструктуры в республиках Хакасия и Мордовия, а также в Свердловской области.

Сам Александр Новак дал ряд поручений, в том числе – указал на необходимость заблаговременно определять объемы импорта моторного топлива, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В конце августа в России временно разрешили продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

В Татарстане при этом с 24 по 31 августа выросли цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо. АИ-92 подорожал на 0,8%, до 68,11 рубля за литр, тогда как дизель – на 0,7%, до 80,81 рубля за литр.