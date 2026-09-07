Снизит или сохранит: эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке

Банк России на заседании 11 сентября может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 0,25 процентного пункта. Опрошенные «Татар-информом» эксперты разошлись в оценках предстоящего решения регулятора, однако большинство сходится во мнении, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики остается ограниченным.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Центральный банк РФ 11 сентября проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшей ключевой ставке. Банк России в 2026 году последовательно снижает ключевую ставку. 20 марта регулятор снизил ее на 0,5 процентного пункта – с 15,5 до 15%. На следующем заседании 24 апреля ставка была вновь снижена на 0,5 п. п., до 14,5%. 19 июня ЦБ уменьшил ее еще на 0,25 п. п., до 14,25%, а 24 июля – на 0,25 п. п., до нынешних 14% годовых. Таким образом, с марта ключевая ставка снизилась на 1,5 процентного пункта.

«На конец года мы сохраняем прогноз, что ключевая ставка будет 13,5%»

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает два сценария – сохранение ставки на уровне 14% и ее снижение на 25 базисных пунктов – примерно одинаковыми по вероятности.

«Любое из двух решений может быть уравновешено риторикой, отражающей осторожный подход регулятора», – отметила Донец.

По ее мнению, решение ЦБ во многом будет зависеть от двух факторов – обсуждения обновленных параметров бюджета, которое пока проходит в закрытом режиме, и оценки регулятором геополитических рисков. Прогноз «Т-Инвестиций» по ключевой ставке на конец года остается на уровне 13,5%.

«Банк России может не изменить ставку на ближайшем заседании»

Директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов, напротив, ожидает, что 11 сентября Банк России возьмет паузу и оставит ставку без изменений.

«Я думаю, что Банк России примет консервативное решение, он не изменит ставку на ближайшем заседании», – считает Колташов.

По его мнению, продолжению снижения ставки могут помешать произошедшее в последнее время ослабление рубля и усиление инфляционного давления на экономику за лето на фоне ситуации на топливном рынке. Дополнительным фактором экономист считает предстоящее в октябре повышение тарифов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Снижение ставки на 0,25 п. п. практически не отразится на валютном рынке»

Финансовый аналитик Александр Разуваев прогнозирует снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. По его словам, таким решением Банк России в очередной раз подтвердит курс на постепенное снижение ставки, несмотря на то что рынок в большей степени ожидает ее сохранения на нынешнем уровне.

Разуваев считает, что снижение на 0,25 процентного пункта практически не отразится на валютном рынке. Рынок акций такое решение может немного поддержать, однако значительно большее влияние на него сейчас оказывают политические факторы.

При этом аналитик назвал высокую ключевую ставку данностью в нынешних условиях, связав ее в том числе с бюджетным дефицитом и высоким уровнем государственных расходов. Разуваев напомнил, что уровень процентных ставок необходимо рассматривать в контексте общей экономической ситуации: около 30 лет назад ставка доходила до 120% годовых при инфляции примерно в 20%.

«Регулятор оценит возможности для смягчения денежно-кредитной политики»

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также считает исход заседания 11 сентября неоднозначным. По ее оценке, Банк России вновь будет выбирать между паузой и снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов, однако с учетом имеющихся сейчас экономических данных сохранение ставки на уровне 14% выглядит несколько более вероятным.

Эксперт напомнила, что одним из главных итогов июльского заседания ЦБ стал вывод о сокращении пространства для дальнейшего снижения ставки. Вероятно, на опорном заседании в октябре регулятор вновь оценит возможности для смягчения денежно-кредитной политики с учетом параметров бюджета, ситуации на топливном рынке и ее влияния на инфляцию, состояния производственных и логистических мощностей, а также соотношения потенциала экономики и спроса.

По словам Беленькой, сейчас в пользу паузы говорят недостаток данных и некоторое усиление проинфляционных рисков. В частности, новый этап дефицита бензина и возобновление роста цен на топливо пока не позволяют в полной мере оценить их влияние на инфляцию.

К этому добавляются постепенный перенос в цены возросших транспортных издержек и ослабления рубля, сохраняющиеся высокими инфляционные ожидания и предстоящая индексация коммунальных тарифов.

Еще одним фактором остается неопределенность с бюджетным дефицитом на текущий год и ближайшие три года. Проект федерального бюджета, как ожидается, внесут в Госдуму только в конце сентября.

Кроме того, пока нет признаков замедления кредитования: в июле рост кредитования экономики ускорился, годовые темпы корпоративного кредитования превышают прогноз ЦБ, а темпы роста денежной массы остались вблизи повышенных июньских значений.

Аналитики Банка России рассматривают это как один из признаков сохраняющихся проинфляционных рисков.

«Аргументом в пользу снижения ставки остается и слабая динамика экономики»

Дополнительным риском Беленькая назвала возможность более длительных ограничений производственного потенциала экономики из-за продолжающихся атак на инфраструктуру, в том числе НПЗ, маркетплейсы, порты и терминалы. При этом спрос продолжает расти, хотя и более умеренными темпами.

В то же время вариант осторожного снижения ставки на 25 базисных пунктов, по мнению эксперта, также остается на столе. В его пользу говорит относительно спокойная динамика инфляции в августе: недельные данные пока не показывают значительного усиления ценового давления по широкому кругу товаров и услуг. Инфляционные ожидания населения и наблюдаемая инфляция в августе также снизились.

Кроме того, постепенно уменьшается напряженность на рынке труда. Уровень безработицы немного вырос, планы предприятий по найму опустились до минимума за последние шесть лет, а рост зарплат и доходов населения все заметнее замедляется. Это, по мнению Беленькой, должно способствовать более сдержанной динамике спроса, который в некоторых отраслях, включая внутренний туризм, уже сократился.

Аргументом в пользу снижения ставки остается и слабая динамика экономики. Промышленное производство за семь месяцев 2026 года практически не выросло, а индексы бизнес-климата и потребительских настроений находятся ниже средних значений 2023–2025 годов. Дополнительное чрезмерное ослабление спроса в таких условиях может усилить негативное влияние неблагоприятной экономической ситуации и новых шоков на экономику.

Выбор между паузой и снижением осложняет то, что к моменту заседания у ЦБ не будет полной статистики по инфляции за август. Росстат опубликует ее 11 сентября только в 19:00, тогда как решение регулятора будет объявлено раньше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К октябрьскому заседанию должно быть больше определенности»

Беленькая подчеркнула, что именно месячные данные по широкой выборке товаров и услуг Банк России считает наиболее репрезентативными и надежными, особенно при оценке устойчивой инфляции. До заседания при этом должны появиться оперативные результаты мониторинга предприятий и очередные недельные данные по инфляции.

«Варианты паузы или осторожного снижения ключевой ставки на 25 б. п. с точки зрения влияния на экономику не должны иметь сейчас существенного различия. Но они могли бы отличаться с точки зрения сигнала», – отметила Беленькая.

По ее словам, снижение ставки показало бы готовность Банка России продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики даже при сохраняющихся проинфляционных рисках. Однако из-за высокой неопределенности в таком случае регулятор, вероятно, сохранит нейтральный сигнал.

Пауза, напротив, может показать, что для дальнейшего снижения ставки ЦБ необходимо больше уверенности в том, что проинфляционные риски не усиливаются, инфляционные ожидания снижаются, а инфляция после ослабления влияния временных факторов возвращается к целевой траектории. При этом такой сигнал может быть смягчен указанием ЦБ на возможность продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.

«К октябрьскому заседанию должно быть больше определенности, по крайней мере в отношении бюджетных параметров, а также в степени влияния ситуации с бензином на устойчивую инфляцию. Наш прогноз ключевой ставки на конец года пока по-прежнему составляет 13,5%», – заключила Беленькая.