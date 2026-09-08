Студенты из Казани приняли участие в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Девять студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета этим летом работали на строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Представители студенческих отрядов Татарстана вошли в состав международных отрядов «Оазис» и «Дюна», работающих на объектах госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев рассказал, что участников РСО ежегодно привлекают к строительству семи атомных станций в шести странах – Индии, Бангладеш, Египте, Турции, Венгрии и Китае.

По его словам, работа на таких объектах позволяет студентам принять участие в крупных международных проектах и получить профессиональный опыт. К ним допускают только учащихся профильных специальностей, которые уже работали в составе студотрядов на объектах «Росатома» в России и владеют иностранным языком.

Ислаев отметил, что участие в международных проектах способствует профессиональному развитию молодых специалистов и укреплению связей между молодежью разных стран. За последние пять лет на зарубежных стройках работали 65 представителей студенческих отрядов Татарстана. Они выезжали на объекты не только летом, но и во время зимних каникул.

На международных проектах строительные отряды выполняли строительно-монтажные работы, устанавливали технологическое оборудование и участвовали в инспекциях входного контроля. Студенты также переводили разъяснительную проектную документацию с английского языка на русский и документы по административно-хозяйственной деятельности с китайского языка.

Кроме того, участники студотрядов вели архив производственно-технического отдела и участвовали непосредственно в строительстве зданий и сооружений.

Студентка КГАСУ Ангелина Табаева рассказала, что впервые приняла участие в международной стройке в прошлом году, когда работала на сооружении АЭС «Аккую» в Турции. Там она занималась сопровождением проектной документации и помогала организовывать рабочие процессы.

По словам Табаевой, работа за рубежом отличается от российских строек языком, стандартами безопасности и рабочим ритмом. Поначалу сложности у нее возникали из-за климата и необходимости общаться с иностранными коллегами, однако через несколько недель она адаптировалась.

Полученный опыт, по ее словам, помог ей стать увереннее в своих профессиональных силах. В этом году студентка продолжила работу на международных объектах уже на строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Для части участников работа на международных проектах становится продолжением уже полученного профессионального опыта, а для других – первым серьезным знакомством с будущей профессией.

Участница отряда «Игнис» Алия Хасанова впервые отправилась на международную стройку в составе проекта «Оазис». Ранее она работала вожатой в детских лагерях. Хасанова учится в Институте архитектуры КГАСУ по специальности, связанной с градостроительством, поэтому работа на строительном объекте непосредственно связана с ее будущей профессией.

Студентка отметила, что во время проекта смогла познакомиться со строительной отраслью изнутри, получить новые знания и пообщаться с участниками из разных регионов и стран. По ее словам, проект дал ей возможность учиться и получать практический опыт по выбранной специальности.