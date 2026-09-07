4-миллионный телевизор Haier и спад спроса в автопроме: итоги полугодия в Челнах

Предприятия Набережных Челнов за первое полугодие отгрузили продукции на 353 млрд рублей. Несмотря на снижение спроса в автопроме и дорогие кредиты, в городе открывали и строили новые заводы, а безработица опустилась до исторического минимума.





Промышленность города продолжает развиваться. КАМАЗ увеличил долю на российском рынке тяжелых грузовиков до 39%, а заказы на автомобили поколения К5 выросли более чем в полтора раза

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Промышленность и новые производства

За первое полугодие предприятия Набережных Челнов отгрузили продукции на 353 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сегодня сообщила замруководителя Исполнительного комитета муниципалитета Наталия Кропотова. На промышленность приходится 77% всей отгрузки города, почти 60% в ее структуре занимает производство автотранспортных средств.

Автопром сегодня работает в условиях снижения спроса, отметила она. Ограничения ощущает и металлургия – второе крупное направление промышленности города. Ситуацию осложняют дорогие кредиты, санкции и ограниченный доступ к высокотехнологичному оборудованию.

«Мы знаем, что есть ряд объективных ограничений, которые не позволяют достигать лучших результатов. Но слова благодарности нашим трудовым коллективам, руководителям предприятий, которые делают всё, чтобы в этих непростых условиях дальше развивать экономику города», – подчеркнул, комментируя итоги, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Несмотря на сложности, промышленность города продолжает развиваться. КАМАЗ увеличил долю на российском рынке тяжелых грузовиков до 39%, а заказы на автомобили поколения К5 выросли более чем в полтора раза. В этом году компания также открыла завод мостов стоимостью 6,5 млрд рублей.

КМК «ТЭМПО» строит подшипниковый завод за 7 млрд рублей, КБК имени Сергея Титова вкладывает более 1,5 млрд в модернизацию, предприятие «Челны-Хлеб» открыло новый мельничный комплекс.

За десять лет Haier построила в Челнах шесть заводов, которые выпустили более 12 млн единиц бытовой техники. В этом году компания произвела 4-миллионный телевизор.

«Мы об этом и не думали, и не мечтали, что у нас появятся заводы по производству телевизоров, стиральных машин, холодильников, морозильников», – отметил Магдеев.

Замруководителя Исполнительного комитета муниципалитета Наталия Кропотова Фото: пресс-служба Набережных Челнов

ТОР: десять лет и 52 млрд инвестиций

За первое полугодие предприятия и организации Челнов инвестировали в экономику города 32 млрд рублей. Причем 86% этой суммы – их собственные средства. Еще один источник инвестиций – территория опережающего развития.

В этом году ТОР «Набережные Челны» исполнилось 10 лет. За это время 50 резидентов инвестировали около 52 млрд рублей и создали более 10 тыс. рабочих мест. Сумма перечисленных ими налогов во все уровни бюджетов в 2,5 раза превысила предоставленные льготы.

«Территории опережающего развития – это не иждивенцы. Предприятия пополняют федеральный и местный бюджеты, в полном объеме платят положенные налоги. Поэтому государство в выигрыше, Республика Татарстан в выигрыше», – подчеркнул Магдеев.

В этом году статус резидентов получили еще две компании – «ААА Фитнес» и «Вилланель». Они планируют инвестировать более 415 млн рублей и создать 60 рабочих мест.

Новые проекты город привлекает и через инвестиционный совет. В этом году предприниматели представили производства промышленных принтеров, проекты по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов, а также объекты спорта, культуры и здравоохранения.

«Наша задача – и дальше увеличивать количество резидентов. Это дополнительные рабочие места, инвестиции и капитальные вложения. Нужно создавать условия, чтобы различные виды бизнеса выбирали наш город», – сказал Магдеев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Малый бизнес – треть экономики Челнов

Треть экономики Челнов формирует малый и средний бизнес. За первое полугодие его оборот вырос на 4,7% – до 310,4 млрд рублей. В городе работают 28 тыс. субъектов МСП – на 3% больше, чем год назад.

При этом малый бизнес все активнее идет в производство. Доля реального сектора в обороте МСП за пять лет выросла с 22 до 27%. Некоторые малые предприятия перешли в категорию средних – Кропотова назвала это хорошим сигналом для экономики города.

В предпринимательском секторе заняты 135 тыс. человек. Еще почти 69,5 тыс. челнинцев работают как самозанятые – за год их число выросло на 20%. Налоговые поступления от предпринимательской деятельности выросли на 12,1%, до 2,1 млрд рублей, а их доля в городском бюджете составила 42,1%.

В промышленных и индустриальных парках сегодня работают 353 резидента, которые создали 20,5 тыс. рабочих мест.

«В промышленных парках создается треть от объема промышленного производства. Это тоже наша отличительная черта», – отметил Магдеев.

Сейчас идет строительство третьей очереди муниципального промпарка «Развитие». Две компании уже построили производственные помещения, еще 12 возводят корпуса. В частности, «Инжиниринговые решения» готовят производство автоматических коробок передач для тракторов.

Челнинские предприниматели получили по федеральным и региональным программам 1,4 млрд рублей поддержки. Еще одним каналом продаж стал Республиканский маркетинговый центр: через эту площадку местные поставщики получили 15,7 млрд рублей выручки – на 42% больше, чем год назад.

Больше половины разрешений на строительство приходится на промобъекты

За семь месяцев объем строительно-монтажных работ в Челнах составил почти 13,9 млрд рублей. Более половины выданных разрешений на строительство приходится на промышленные объекты.

«Это еще раз подтверждает развитие реального сектора экономики в нашем городе», – подчеркнула Кропотова.

В городе построили 256,2 тыс. кв. метров жилья – это 85,4% годового плана. На строительство и ремонт социальных объектов в этом году направят 15,7 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд – по национальным проектам.

Средства направят на ремонт социальных объектов, дорог и инженерных сетей, а также благоустройство.

Растет и потребительский рынок. За первое полугодие товарооборот в городе достиг 148,5 млрд рублей – на 4,5% больше, чем годом ранее.

Скриншот с презентации

Безработица в Челнах достигла исторического минимума

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Челнов по итогам первого полугодия достигла 98 984 рублей. Безработица в городе составила 0,15% – это исторический минимум.

При этом спрос на работников остается высоким. В городском банке вакансий насчитывается более 7 тыс. предложений – в среднем по 16 свободных мест на одного зарегистрированного безработного.

В федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» участвуют уже 90 челнинских предприятий – это четверть всех участников в Татарстане. Только в 2026 году к проекту присоединились еще 14 предприятий.

«По количеству предприятий – участников проекта Набережные Челны занимают первое место среди муниципальных образований республики», – отметила Кропотова.

В числе приоритетов для города на ближайшее время она назвала повышение производительности, привлечение частных инвестиций, внедрение цифровых технологий и развитие малого и среднего бизнеса.