«Это не про деньги, это о зрелости общества»: эксперт о «Народном инспекторе»

«Народный инспектор» – это не про «настучать на соседа», это возможность сохранить чьи-то жизни и здоровье. Если сегодня привлечь нарушителя к ответственности, завтра он крепко подумает, нарушать ли ПДД снова. О том, почему пользоваться приложением важно, и о том, жители каких городов РТ чаще других сообщают о нарушениях, выяснял «Татар-информ».





Сегодня сложно представить двор татарстанского многоквартирного дома без плотного ряда автомобилей. Машины занимают тротуары, заезжают на газоны, а иногда и вовсе блокируют выезд спецтехники

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Выражая свою позицию сегодня, пользователи спасают чьи-то жизни завтра»

Сегодня, пожалуй, сложно представить двор татарстанского многоквартирного дома без плотного ряда автомобилей. Машины занимают тротуары, заезжают на газоны, а иногда и вовсе блокируют выезд спецтехники. Раньше бороться с этим можно было только посредством разговора с нарушителем или вызвав на место автоинспектора. Но в 2014 году у жителей Татарстана появился «Народный инспектор». За 12 лет его существования татарстанцы направили более миллиона заявок о нарушениях.

«Использование жителями приложения ‘’Народный инспектор’’ помогает вовремя пресечь регулярные нарушения, скорректировать поведение нарушителей и, самое главное, предотвратить в будущем серьезную аварию или даже гибель людей. Выражая свою позицию сегодня, пользователи напрямую защищают чьи-то жизни завтра», – рассказал «Татар-информу» заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Алексей Клонцак.

Алексей Клонцак: «Особую социальную значимость приложение приобретает, когда речь заходит о людях, которые физически не могут постоять за себя» Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

Сегодня «Народный инспектор» – это не просто способ наказать рублем водителя за парковку на газоне, а инструмент гражданской ответственности и профилактики трагедий. Главный стереотип, с которым приходится сталкиваться пользователям и разработчикам, – это ярлык «доносчиков». Многие автомобилисты воспринимают съемку на телефон как личную обиду или попытку заработать.

«Грань между "стукачеством" и защитой своего ребенка, который идет по проезжей части, вместо тротуара, через двор, заставленный машинами, проходит там, где начинается прямая угроза человеческой жизни. Когда водитель паркуется на тротуаре или перекрывает выезд из двора, он создает угрозу. При выезде автомобиль может наехать на пешехода. А иногда люди, в том числе дети и пожилые люди, чтобы обойти машину, вынуждены выходить на проезжую часть под колеса других автомобилей. Сообщить о таком нарушении – это не попытка кого-то наказать, а проявление гражданской позиции человека, который хочет защитить себя, свою семью и сделать свой город безопасным», – объяснил заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Особую социальную значимость приложение приобретает, когда речь заходит о людях, которые физически не могут постоять за себя. Речь о женщинах с малышами в колясках, пожилых людях и инвалидах. Автомобиль, брошенный посреди тротуара, для здорового человека просто препятствие, которое можно обойти. Для маломобильного гражданина – это препятствие, вынуждающее выехать на дорогу с интенсивным движением.

Сегодня «Народный инспектор» – это не просто способ наказать рублем водителя за парковку на газоне, а инструмент гражданской ответственности и профилактики трагедий Фото: © «Татар-информ»

«К сожалению, патрульные экипажи не могут находиться в каждом дворе или на каждом перекрестке, поэтому и происходят нарушения. ‘’Народный инспектор’’ помогает ликвидировать эти слепые зоны. Жителю, который заметил нарушение, в том числе маме с коляской или человеку в инвалидном кресле, достаточно сделать несколько простых шагов прямо на месте. Записать видео: нужно снять факт нарушения, а система сама определит местоположение и время. Отправить заявку: пользователь выбирает категорию нарушения и отправляет материалы. Дождаться решения: профильное ведомство проверяет видеозапись и в случае подтверждения факта нарушения выносит соответствующее постановление», – рассказал Алексей Клонцак.

Только по категории «Парковка на местах для инвалидов» пользователи приложения направили более 47 тысяч заявок.

«Пользователи ‘’Народного инспектора’’ фактически стали цифровыми защитниками маломобильных граждан. Для человека на инвалидной коляске или с тяжелым заболеванием парковка в шаговой доступности от входа – это жизненная необходимость.Такое большое количество сигналов о нарушении показывает, что люди не проходят мимо чужой наглости, а используют технологии, чтобы защитить права маломобильных граждан и восстановить справедливость», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Большую часть заявок в приложении генерируют Казань и Набережные Челны, только по оплачиваемым категориям Казань направила 49 тысяч заявок, а Челны – около 8,5 тысячи Фото: © «Татар-информ»

«Автомобилист начинает понимать, что контроль стал общественным, а зафиксировать нарушение может любой прохожий»

Человек думает: «Ну сделаю я фотографию, а толку?» – это ошибочная логика, ведь «Народный инспектор» работает на перспективу. По словам Алексея Клонцака, воспитывать культуру вождения можно только тогда, когда нарушитель знает, что ему не уйти от ответственности.

«Автомобилист начинает понимать, что контроль стал общественным, а зафиксировать нарушение может любой прохожий. Но воспитание культуры вождения действительно долгий процесс. Именно поэтому мы постоянно развиваем платформу ‘’Народный инспектор’’. Важным этапом стало обновление в 2024 году, когда в приложении появились семь категорий нарушений с денежным вознаграждением. Это решение вызвало большой отклик у жителей, а число пользователей заметно выросло», – рассказал Алексей Клонцак.

Всего по 21 категории поступило более 323 тысяч заявок, из них 75 тысяч были по 7 оплачиваемым категориям. Суммарно жителям республики выплатили более 9 миллионов рублей. Однако финансовая мотивация, по словам заместителя министра цифрового развития РТ, здесь не главное. Важнее долгосрочный эффект, который выражается в изменении поведения автомобилистов и снижении аварийности.

Большую часть заявок в приложении генерируют Казань и Набережные Челны, только по оплачиваемым категориям Казань направила 49 тысяч заявок, а Челны – около 8,5 тысячи. В то время как, например, в Бугульминском районе РТ всего поступило 239 заявок, а в Заинске – 329.

Основная причина низкой активности, говорят эксперты, – страх испортить отношения с соседом или коллегой, ведь в маленьких городах, как правило, «все друг друга знают».

«В малых городах, действительно, многие знают друг друга лично. Из-за этого может работать психологический барьер: жители опасаются испортить отношения с соседями или знакомыми. Мы гарантируем полную конфиденциальность пользователей ‘’Народного инспектора’’, их личные данные надежно защищены», – заверил Алексей Клонцак.

Заместитель министра цифрового развития РТ обратился к жителям небольших городов со словами о том, что порядок в родном городе создается общими силами.

«Если каждый будет думать, что от него ничего не зависит, то порядок во дворах так и не появится. Скачивая приложение, вы получаете реальный инструмент влияния на то, что происходит прямо под вашими окнами. Если вы устали, что машины блокируют проход к подъезду или уничтожают колесами газон, то не нужно молчать. Ваши действия – это прямой вклад в безопасность ваших детей и пожилых соседей», – объяснил он.

С момента запуска «Народного инспектора» в 2014 году татарстанцы зафиксировали более 578 тысяч фактов парковки на тротуарах, 106 тысяч остановок под запрещающим знаком и 84,5 тысячи случаев парковки на «зеленой» зоне Фото: © «Татар-информ»

«Силами неравнодушных мы побеждаем дорожных хулиганов»

С момента запуска «Народного инспектора» в 2014 году татарстанцы зафиксировали более 578 тысяч фактов парковки на тротуарах, 106 тысяч остановок под запрещающим знаком и 84,5 тысячи случаев парковки на «зеленой» зоне. Это те нарушения, которые могли бы остаться незамеченными, если бы не активность граждан.

«’’Народный инспектор’’ исправно помогает бороться с дорожным хулиганством в городах. Более 570 тысяч заявок – это колоссальный объем работы, который сотрудники Госавтоинспекции смогли выполнить именно благодаря неравнодушию жителей республики. Суть ‘’Народного инспектора’’ как раз в том, чтобы дать людям возможность самостоятельно влиять на порядок вокруг. Силами активных граждан мы ликвидируем слепые зоны контроля, куда не доезжают патрули», – отметил Алексей Клонцак.

В Минцифры РТ уверены, что «Народный инспектор» сегодня – это не про заработок, а про гражданскую зрелость общества. Выплаты за отдельные категории нарушений это лишь небольшой мотивационный бонус, а не цель для платформы.

Система дает жителям республики реальный рычаг воздействия на дорожных хулиганов. И хотя до идеального порядка на дорогах еще далеко, более миллиона сообщений за 12 лет доказывают, что общество больше не хочет оставаться в стороне. Ведь за каждым зафиксированным нарушением стоит чья-то сохраненная жизнь или здоровье.