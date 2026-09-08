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Происшествия 8 сентября 2026 19:45

В детском саду Калининграда 12 детей заболели сальмонеллезом

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В детском саду Калининграда 12 детей заболели сальмонеллезом, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Общее количество пострадавших – 12 человек, из них девять госпитализированы в инфекционный стационар», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время в детском саду проводится санитарно-эпидемиологическое расследование – взяты пробы для исследования в лаборатории, проверен персонал. Учреждение временно закрыли.

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