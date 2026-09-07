Почти 160 тыс. татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Почти 159 тыс. жителей Татарстана с начала 2026 года установили запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Республике Татарстан.

С начала года ведомство по обращениям правообладателей внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 158,8 тыс. соответствующих записей. Они запрещают проводить государственную регистрацию перехода или прекращения права, его ограничения, а также обременения объекта без личного участия собственника или его законного представителя.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года жители республики установили 56,1 тыс. таких запретов. Таким образом, за год число обращений увеличилось в 2,8 раза.

В Росреестре Татарстана также сообщили о планах автоматизировать внесение подобных записей в ЕГРН. Соответствующие изменения предлагается реализовать в рамках проекта федерального закона, разработанного Росреестром. Инициатива направлена на ускорение и упрощение предоставления ряда учетно-регистрационных услуг.

Помимо запретов на регистрацию без личного участия правообладателя, автоматизировать планируется внесение в ЕГРН сведений об адресе электронной почты собственника, а также наложение и снятие арестов с объектов недвижимости и другие действия.

Решения по таким заявлениям предполагается принимать с помощью форматно-логического контроля. Он позволит автоматически выявлять возможные ошибки и несоответствия в представленных документах.

При этом сделки, в результате которых происходит переход или прекращение права собственности, автоматизировать не планируется. Речь, в частности, идет о купле-продаже и дарении недвижимости. Такие документы по-прежнему будут проверять государственные регистраторы, поскольку основной задачей Росреестра остается обеспечение гарантий прав на недвижимость.

В ведомстве пояснили, что предлагаемые для автоматизации процедуры имеют преимущественно технический характер, поэтому их можно выполнять с использованием современных информационных технологий.