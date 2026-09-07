Фестиваль «Время молодых» впервые пройдет в девяти городах Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Мультиформатный республиканский фестиваль «Время молодых», который объединит первокурсников, студентов и другую молодежь республики, впервые пройдет в Татарстане 18 сентября. Центральной площадкой станет территория Центра семьи «Казан», одновременно мероприятия состоятся еще в восьми городах, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Программа фестиваля охватит Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму, Елабугу, Чистополь, Зеленодольск и Лениногорск. Ожидается, что участниками станут более 40 тыс. студентов.

Посещение фестиваля в Казани будет бесплатным, однако участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров рассказал, что «Время молодых» задумано одновременно как стартовая площадка для начинающих студенческую жизнь и пространство возможностей для всей молодежи республики.

На фестивале участники смогут познакомиться с молодежными объединениями, образовательными и карьерными проектами, найти единомышленников, узнать о программах поддержки и выбрать направление для дальнейшего развития. По словам министра, организаторы хотят показать молодым людям разнообразие возможностей для самореализации в Татарстане и возможность воспользоваться ими в любое время.

Программу фестиваля разделят на несколько направлений. В нее войдут образовательный лекторий, выставка молодежных и студенческих объединений, карьерная зона с участием ведущих предприятий Татарстана, презентации социальных и молодежных проектов республики, интерактивные и спортивные активности, творческая программа и большой концерт со студенческими коллективами и приглашенными артистами.

Центральным событием станет музыкальный концерт. На сцену выйдут местные артисты и приглашенный федеральный хедлайнер. Его имя организаторы пока не раскрывают и планируют объявить позднее.

Отдельную часть программы посвятят возможностям для учебы, профессионального развития, творчества и общественной деятельности в Татарстане.

Свои проекты на площадке представят ведущие молодежные и студенческие объединения республики. Среди них – Лига студентов Республики Татарстан, Российские студенческие отряды, КВН, Академия творческой молодежи, «Татарстан – территория возможностей» и другие организации.

Посетителям также расскажут о республиканских программах и инициативах, которыми студенты могут пользоваться уже с первого курса. В их числе «Транспортный грант», «Молодежный жилищный конкурс», проект «Кадровый резерв», Республиканская премия «Студент года», фестиваль «Студенческая весна» и другие возможности.

На территории фестиваля будет работать карьерная зона с участием ведущих предприятий и организаций Татарстана. Молодые люди смогут познакомиться с потенциальными работодателями, получить информацию о стажировках, возможных карьерных траекториях и востребованных профессиях. Для участников также организуют мастер-классы, квесты, викторины и другие интерактивные мероприятия.

Собственные программы подготовят и остальные города – участники фестиваля. На базе вузов и муниципальных площадок пройдут встречи студентов с руководством университетов и городов, презентации местных молодежных организаций, образовательные и культурные мероприятия.

Президент Лиги студентов Республики Татарстан Шамиль Якупов отметил, что организаторы хотят сделать фестиваль первым шагом молодых людей в студенческую жизнь, а не просто очередным мероприятием.

По его словам, первокурсникам бывает сложно сразу разобраться в доступных возможностях, поэтому фестиваль соберет их на одной площадке и познакомит участников с людьми, которые уже занимаются развитием студенческой среды.

Организаторы рассчитывают заинтересовать молодых людей участием в студенческом сообществе и подтолкнуть их к первым собственным инициативам.

Таким образом, фестиваль «Время молодых» объединит на одной площадке различные направления молодежной экосистемы Татарстана. Студенты смогут познакомиться с доступными в республике возможностями для развития, выбрать интересующие их направления и присоединиться к студенческим объединениям.

Фестиваль пройдет при поддержке Правительства Татарстана, Министерства по делам молодежи республики и РМОО «Лига студентов». Его проведение соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».