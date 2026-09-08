В ХМАО 1,5-годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна 9-го этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе 1,5-годовалый ребенок попал в больницу, после того, как выпал из окна на 9-м этаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка из окна. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома в городе Мегионе», – рассказали в ведомстве.

Родителей малыша проверяют на исполнение своих обязанностей и законодательства о несовершеннолетних.