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Происшествия 8 сентября 2026 19:17

В ХМАО 1,5-годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна 9-го этажа

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В Ханты-Мансийском автономном округе 1,5-годовалый ребенок попал в больницу, после того, как выпал из окна на 9-м этаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка из окна. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома в городе Мегионе», – рассказали в ведомстве.

Родителей малыша проверяют на исполнение своих обязанностей и законодательства о несовершеннолетних.

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