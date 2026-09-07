В Татарстане 8 сентября пройдет всероссийский диктант «Россия – дом народов»

Всероссийский диктант «Россия – дом народов» пройдет 8 сентября в Доме Дружбы народов Татарстана. Начало акции запланировано на 11:00.

Просветительское мероприятие приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации и проводится в рамках Года единства народов России. Организаторами выступают Дом народов России и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Основой для диктанта стали фрагменты произведений аварского поэта Расула Гамзатова. Дата проведения акции выбрана не случайно: 8 сентября – день рождения поэта, ставший датой нового праздника. Творчество Гамзатова, посвященное в том числе дружбе и братству народов, соответствует тематике Года единства.

Принять участие в диктанте смогут все желающие независимо от возраста, образования и гражданства. Участие является бесплатным и добровольным.

Проверить свои знания можно будет очно или онлайн. В Татарстане одной из площадок станет Дом Дружбы народов республики. Онлайн-версия будет доступна 8 сентября на сайте «Рувики»: после регистрации и выполнения заданий участник сможет автоматически получить сертификат.

Для онлайн-участников подготовлена 21 языковая версия диктанта. Среди них – татарский, башкирский, якутский, вепсский, карельский и коми-пермяцкий языки.

Дом Дружбы народов Татарстана уже не впервые становится площадкой для подобных просветительских акций. Здесь проходили VI Всероссийский этнодиктант «Россия – дом народов» и диктант, посвященный 80-летию Победы. Также на площадке регулярно организуют Большой этнографический диктант и Тотальный диктант. В 2025 году этнодиктант, приуроченный к Международному дню родного языка, объединил тысячи участников по всей России.

Итоги всероссийского диктанта планируется подвести до 30 сентября 2026 года. Текст заданий опубликуют на официальных ресурсах 9 сентября.