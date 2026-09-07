Участки дороги Сардек-Баш – Лельвиж – Село-Чура в РТ закрыли для движения

На участках автодороги Сардек-Баш – Лельвиж – Село-Чура в Кукморском районе РТ сегодня ввели ограничение движения транспорта. Участки будут закрыты до 31 октября, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением капитального ремонта дорожного полотна на участках с 4,2 по 5,9 км и с 8 км по 11,7 км», – говорится в сообщении.

Автомобилисты могут совершить объезд по автодорогам Подъезд к селу Малая Чура и Балтаси – Шемордан – Вахитово – Яныль.