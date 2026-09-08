Путин и Трамп час обсуждали урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сфокусированные на урегулировании вооруженного противостояния на Украине. О беседе двух лидеров рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Телефонный разговор [Путина и Трампа] длился ровно час», – проинформировал дипломат.

При этом Президент РФ в ходе разговора с американским коллегой заявил, что у российской стороны «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». Вместе с тем Путин сказал Трампу, что мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.

Ушаков добавил, что в ходе беседы «был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как <...> видится перспектива продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач».

Оба политика «со знаком плюс» оценили итоги поездки в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент России также обозначил, что «могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», и положительно оценил посреднические усилия Штатов и лично Трампа.

Кроме того, Президент США сказал российскому лидеру, что прекращение украинского конфликта сразу бы открыло перспективы для полного восстановления отношений двух государств.

Помимо этого, Владимир Путин и Дональд Трамп условились оставаться на связи и «продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами».