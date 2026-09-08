Преподаватель права Сосенков дал советы учащимся перед Всероссийской олимпиадой
Собирающимся принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников учащимся не следует пытаться выучить всё сразу. Рекомендации по подготовке ко Всеросу дал преподаватель права, доктор юридических наук и заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ННГУ имени Н. И. Лобачевского Федор Сосенков, сообщает издание «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Нижегородской области.
Педагог является председателем жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву. Один из его советов – делать домашнюю работу по непрофильным предметам сразу после возвращения из школы. По его словам, в этот период мозг еще сохраняет рабочий тонус и рутинные задачи выполняются быстрее, что позволяет не засиживаться за полночь.
При этом, по мнению доктора наук, основной фокус олимпийской подготовки следует выносить на ежедневный 60-минутный слот. «В это время необходимо разбирать только те задания прошлых лет или этапов, где были допущены ошибки. Главное правило этого часа – полное отсутствие отвлекающих факторов», – подчеркнул он.
Кроме того, специалист порекомендовал записывать свои конспекты. Аудиофайлы можно слушать вместо музыки по дороге в школу и обратно или перед сном, проговаривая материал вслух. «Это задействует слуховую память и помогает запоминать сложные формулировки глубже за то же время», – объяснил эксперт.
В свою очередь субботу Сосенков посоветовал сделать днем «чистовых вариантов» с полным хронометражем, чтобы имитировать реальный тур олимпиады, а воскресенье – обязательным выходным без учебников.
Дело в том, что, если отказаться от отдыха, гарантированное выгорание наступит уже к февралю. «И главное правило физиологии от ваших предшественников: восемь часов качественного сна всегда важнее двух лишних решенных задач глубокой ночью», – подытожил юрист.