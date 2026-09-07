«Подпольным банком руководила невестка»: в Казани осудили семью обнальщиков

Вахитовский суд Казани огласил приговор по громкому делу – троих членов одной семьи признали виновными в незаконной банковской деятельности. За два года, по версии следствия, они обналичили порядка миллиарда рублей. Подробности – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На скамье подсудимых семья «подпольных банкиров»

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор семье обнальщиков. На скамье подсудимых супруги Ольга и Игорь Шмелевы, жена их сына – Камила Шмелева и ее работница Альбина Махмутова. Всю четверку суд признал виновными в незаконной банковской деятельности, а Камилу Шмелеву еще и в незаконном образовании юридического лица.

В обвинении Махмутовой и Шмелевых-старших по одному случаю незаконной банковской деятельности, у их невестки 14 случаев незаконного образования юрлица и один случай незаконной банковской деятельности. Руководителем преступной группы, по версии следствия, была именно Камила Шмелева, а организаторами всей незаконной банковской деятельности – мать и невестка.

«Камила и Ольга Шмелевы обратились к Игорю Шмелеву, Альбине Махмутовой и неустановленным лицам, которым изложили свои планы и предложили принять участие в незаконной банковской деятельности. Те, осознавая незаконность, согласились и вступили в сговор с Камилой и Ольгой Шмелевыми», – рассказывал помощник прокурора Никита Муравьев.

У матери и дочери были подконтрольные организации – «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». Зарегистрированы они были на подставных лиц, которые к руководству никакого отношения не имели.

По версии следствия, деньги клиентов поступали на счета этих подконтрольных фирм, потом под видом оплаты работ и услуг перекидывались на расчетные и лицевые счета подставных лиц и участников организованной группы. После этого из денег вычитались 12 процентов комиссии – их снимали в банкоматах, наличку передавали заказчикам.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Заработали на обналичивании 116 миллионов

Следствие настаивало на том, что в группе было строгое разделение обязанностей. Камила Шмелева являлась лидером, управляла всеми действиями, занималась поиском офиса и клиентов, договаривалась с ними о денежных переводах, решала, как обналичивать деньги, потом делила между участниками полученную прибыль. Она же, уверено следствие, поручала регистрировать фирмы на подставных лиц, вела бухгалтерию и следила за проведением операций с клиентами.

Ольга Шмелева, по версии следствия, помимо общего руководства, тоже подыскивала клиентов и вела с ними переговоры, открывала расчетные счета в банках, занималась переводами денег, составляла бухгалтерскую отчетность, осуществляла подготовку для сокрытия от налоговой незаконной работы подконтрольных фирм.

Отец, по версии следствия, занимался поиском подставных лиц для дальнейшего использования их расчетных счетов и обналичивания денег. Снимал в банкоматах деньги, собирал их и отвозил заказчикам. Махмутова готовила комплекты документов для регистрации организаций на подставных лиц, а также для последующего открытия расчетных счетов.

По версии следствия, с января 2022 года по май 2024-го семье обнальщиков удалось заработать на комиссии около 116 миллионов рублей и обналичить почти миллиард. Кроме того, следствие считает, что с января 2022 года по январь 2024-го Камила Шмелева обманула несколько человек, убедив их стать учредителями и директорами 14 организаций, обещая вести совместный бизнес. На самом же деле фирмы были созданы исключительно для обналичивания незаконно полученных денег.

«Признать виновными и назначить: Ольге Шмелевой 4 года условно с таким же испытательным сроком и штраф в 500 тысяч рублей, Камиле Шмелевой – 4,5 года условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тысяч рублей, Игорю Шмелеву – 5 лет лишения свободы и 250 тысяч рублей штрафа», – сказал судья.

Альбине Махмутовой суд назначил 2,5 года условно с таким же испытательным сроком. Всем осужденным запрещено менять место жительства и работу без уведомления специальных органов.

Глава семьи Игорь Шмелев рассказал «Татар-информу», что дело, по его мнению, чрезмерно раздуто. По его словам, с сыном он вместе не живет, поэтому с невесткой нигде даже не пересекается. Его фирма «Техноинвестстрой», где он является генеральным директором, с «Ремстройсервисом» никогда не сотрудничала – они работали в разных направлениях.

«Объединили наши уголовные дела просто из-за общей фамилии», – добавил он.

Вину мужчина не признавал и не признает, но заявил, что обжаловать приговор не планирует, так как «лучше не станет».