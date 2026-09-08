Хуситы атаковали энергообъекты в Саудовской Аравии

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары по нескольким энергетическим объектам в Саудовской Аравии, сообщило Reuters со ссылкой на саудовское министерство энергетики.

В ведомстве сообщили, что на атакованных объектах вспыхнули пожары, несколько человек получили ранения. Также ударам подверглись несколько городов королевства, пострадали не менее 73 человек, уточнил агентству представитель саудовской коалиции в Йемене.

В Эр-Рияде заявили, что примут все необходимые меры для сдерживания атак со стороны «террористических групп».

По данным Bloomberg, удары хуситов уже привели к приостановке работы энергообъектов. Хуситы регулярно наносят удары по юго-западным провинциям Саудовской Аравии, а также по нефтяным танкерам в Красном море.