Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за множества санитарных нарушений

Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за более чем двух десятков санитарных нарушений.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, в кафе при АЗС «Ирбис» в селе Большая Шильна обнаружили более 27 нарушений. Среди них – отсутствие дезинфицирующих средств, нарушение условий хранения продуктов, допуск сотрудников к работе без медицинских документов и другие.

Также в пробе шаурмы с курицей обнаружили золотистый стафилококк. В результате с продажи снято 5 партий продуктов общим весом 17 кг.

На заведение составили протоколы и передали материалы в суд, который постановил запретить работу кафе на 60 суток.