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Происшествия 8 сентября 2026 18:45

Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за множества санитарных нарушений

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Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за более чем двух десятков санитарных нарушений.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, в кафе при АЗС «Ирбис» в селе Большая Шильна обнаружили более 27 нарушений. Среди них – отсутствие дезинфицирующих средств, нарушение условий хранения продуктов, допуск сотрудников к работе без медицинских документов и другие.

Также в пробе шаурмы с курицей обнаружили золотистый стафилококк. В результате с продажи снято 5 партий продуктов общим весом 17 кг.

На заведение составили протоколы и передали материалы в суд, который постановил запретить работу кафе на 60 суток.

#Роспотребнадзор по РТ #кафе #нарушение санитарных норм
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