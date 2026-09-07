Морозов назвал пикетную кампанию «Единой России» эффективной формой работы

Фото: tatarstan.er.ru

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов назвал пикетные площадки «Единой России» эффективным способом общения с избирателями. В Нижнекамске он посетил одну из площадок партии, пообщался с агитаторами и рассказал о своей работе, сообщает пресс-служба партии.

«Это всегда хорошо работает, потому что пикетчики находятся в самых оживленных местах, мимо них проходят люди, агитаторы раздают агитационные материалы, отвечают на вопросы, вот и мне сейчас передали часть вопросов, связанных с моей депутатской деятельностью, поэтому это очень правильная форма, связанная именно с непосредственным общением с людьми», – подчеркнул Олег Морозов.

Говоря о своей предвыборной работе, политик отметил, что уже провел более 80 встреч с жителями и трудовыми коллективами. По его словам, на этих мероприятиях люди одновременно выражают уважение к власти и требуют от нее выполнения взятых обязательств.

«Очень правильный идет диалог, потому что люди к власти относятся, с одной стороны, с уважением, а с другой стороны, требовательно. Им нельзя врать, они все помнят, поэтому нужно быть честным, если берешь какие-то обязательства, выполняй, не можешь, не бери. Я всегда руководствуюсь этим принципом, и поэтому мне проще просто отчитываться, поскольку если что-то обещал, то, с большой вероятностью, это выполнено, либо я объяснил, почему я не смог это сделать, и люди со мной согласились», – рассказал Олег Морозов.

На ряде встреч с участием представителей местных властей также проходят вручения свидетельств лауреатам Электронной доски почета Татарстана. Среди тех, кто получает такие свидетельства, – врачи, учителя, волонтеры, ветераны и предприниматели.

«Вручают и врачам, и учителям, волонтерам, ветеранам, предпринимателям. Именно так устроена эта процедура, чтобы каждый человек, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался, был отмечен, и попал на Электронную доску почета. Только в Нижнекамском районе более 800 человек стали лауреатами, – напомнил Олег Морозов. – Это своего рода общественное признание, которое выражено в форме Электронной доски почета, оно работает. Я заметил, люди воспринимают это с огромным уважением, с трепетом, со слезами. Иногда выступает человек, получив этот сертификат, у него голос дрожит. Это хорошая, правильная идея».

Пикетная кампания «Единой России» проходит по всему Татарстану. На брендированных площадках жителям рассказывают о предстоящих выборах в Госдуму и кандидатах партии, а также раздают агитационные материалы.

В Нижнекамске действуют три основные точки – в парке «Семья», парке Тукая и у Бызовского рынка. Все они расположены в местах с высоким пешеходным потоком. Ежедневно на каждой площадке распространяют от 300 до 900 агитационных материалов. Пикетчики также отвечают на вопросы жителей и рассказывают о предстоящей избирательной кампании.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».