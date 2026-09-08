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Общество 8 сентября 2026 21:26

О работе по сохранению родных языков в Татарстане рассказали на Первом канале

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О работе по сохранению родных языков в Татарстане рассказали на Первом канале
Фото: скриншот трансляции

Сегодня, когда в России впервые отмечается День языков народов РФ, на Первом канале показали посвященный деятельности по сохранению языкового многообразия страны репортаж Светланы Костиной. Особое внимание в материале оказалось уделено работе Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, а также Многонациональной воскресной школы города Казани.

«Татарстан – один из самых многонациональных регионов России, где в мире и согласии живут представители 175 национальностей . Именно здесь накоплен уникальный опыт сохранения этнокультурного наследия», – подчеркнула корреспондент Первого канала и перечислила упомянутые выше институции, занимающиеся соответствующей работой.

Фото: скриншот трансляции

В материале федерального телевидения был сделан на ключевых способах по сохранению родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в Татарстане. На примере уроков башкирского, бурятского, марийского и чувашского языков в Многонациональной воскресной школе оказалась продемонстрирована системная работа с подрастающим поколением.

Кроме того, эпизод показал и возможности изучения родных языков вне образовательных учреждений. Так, было упомянуто, что на набережной Казанки по вторникам собираются сотни людей, чтобы петь татарские песни, а в Казани дети ставят спектакли на татарском языке.

День языков народов Российской Федерации станет одним из ключевых событий Года единства народов России. Памятную дату в прошлом, 2025 году своим указом учредил Президент РФ Владимир Путин. Она приурочена ко дню рождения аварского поэта Расула Гамзатова, чьи стихи в переводе на русский стали известны всему СССР.

#языки народов россии #дом дружбы народов рт
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