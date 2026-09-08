Жители Казани едва не разрушили многоквартирный дом, пытаясь увеличить квартиру

В Казани многоквартирный дом едва не разрушился из-за желания жильцов увеличить увеличить площадь квартиры.

Как сообщили в УФССП России по РТ, собственники квартиры на первом этаже одного из жилых домов города захотели увеличить площадь жилья за счет технического подполья. Для этого они вывезли грунт из-под фундамента. Вскоре на стенах дома появились трещины и возникла угроза разрушения конструкций.

Суд обязал собственников за свой счет незамедлительно укрепить фундамент и устранить повреждения. На время работ в квартиру был запрещен доступ всем, кроме специалистов.

Исполнение решения суда контролировали приставы. В настоящее время дом укреплен, угроза обрушения миновала.