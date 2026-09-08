Оборот эквайринга у малого и среднего бизнеса вырос в полтора раза за полугодие

Оборот эквайринга в сегменте малого и среднего бизнеса у ВТБ увеличился в первом полугодии 2026 года на 56% год к году, в том числе и для перешедших в ВТБ клиентов Почта банка. Наибольший рост показал онлайн-эквайринг: обороты по нему выросли в пять раз, количество платежей – в 4,6 раза.

Такие данные в рамках Восточного экономического форума привела старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. По ее словам, оборот клиентов малого и среднего бизнеса банка по торговому (офлайн) эквайрингу вырос на 51%, а количество операций с использованием POS-терминалов увеличилось более чем на четверть.

Наиболее динамично среди офлайн-продуктов рос оборот по фирменному решению банка – онлайн-кассе с интегрированным эквайрингом: обороты по нему выросли в 4 раза, число операций – в 5 раз.

Основная часть офлайн- и онлайн-операций – около 95% – по-прежнему приходится на оплату картами. При этом частота оплаты через Систему быстрых платежей выросла вдвое по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Лидерами по оборотам эквайринга в первом полугодии стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская область и Краснодарский край. Больше всего транзакций пришлось на продукты питания, кафе и рестораны, а также на пассажирские и грузовые перевозки.

Копытова связала рост показателей с развитием продуктовой линейки эквайринга и изменением тарифной политики банка, включая точечные акции для клиентов малого и среднего бизнеса.