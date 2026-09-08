В Казани прошла творческая встреча с известными российскими писателями
Творческая встреча с известными российскими прозаиками Валерием Поповым и Кирой Грозной состоялась сегодня в здании Союза писателей РТ в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд 2026». Проект объединяет писателей, известных в федеральном масштабе, но проживающих в разных регионах страны, заметила Грозная.
«В этот раз мы следуем в Сочи через такие станции, как Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград», – рассказала писательница.
По ее словам, «Книжный поезд» дает возможность писателям из разных городов познакомиться друг с другом. Кроме того, у читателей появляется возможность увидеть своих любимых писателей, которые к ним приехали, авторов, чьи книги они уже покупали и читали.
«И, наконец, главная задача все-таки в том, чтобы большинство россиян читали минимум 12 книг в год. Это очень важная задача, поэтому 50 писателей и на этот раз отправились определенным, заданным маршрутом по городам России», – добавила Грозная.