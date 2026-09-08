В Казани прошла творческая встреча с известными российскими писателями

Творческая встреча с известными российскими прозаиками Валерием Поповым и Кирой Грозной состоялась сегодня в здании Союза писателей РТ в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд 2026». Проект объединяет писателей, известных в федеральном масштабе, но проживающих в разных регионах страны, заметила Грозная.

«В этот раз мы следуем в Сочи через такие станции, как Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград», – рассказала писательница.