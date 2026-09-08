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Общество 8 сентября 2026 16:54

В Казани до конца ноября частично перекрыли улицу Подлужная

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В Казани до конца ноября частично перекрыли улицу Подлужная
Фото: kzn.ru

С сегодняшнего дня, 8 сентября, и вплоть до 30 ноября в столице Татарстана частично ограничили движение транспорта по улице Подлужная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перекрыты оказались два участка: в районе домов №50, 60 и 64 по самой Подлужной и около зданий №41 и 39/1 по улице Толстого.

Причиной временных неудобств, с которыми столкнулись водители, стали работы по строительству кабельной линии электропередач, уточнили в городской администрации.

#ограничение движения
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