Минниханов в Дубае: от инвестиций до выставки русского авангарда в ОАЭ
Минниханов пригласил партнеров из ОАЭ и Индии в Татарстан на «КазаньФорум» и «ТАЙМ»
Рустам Минниханов прибыл сегодня в Дубай на международный инвестиционный форум. Татарстан участвует в нем с момента основания. Раис Татарстана встретился с представителями ОАЭ и Индии, а с Зельфирой Трегуловой обсудил выставку русского авангарда в Абу-Даби.
Татарстан участвует в AIM Congress с момента основания
Делегация Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым во второй раз за этот год работает в Дубае. Первый визит состоялся в конце января на выставку пищевой промышленности Gulfood.
Сегодня Рустам Минниханов прибыл для участия в 15-м Ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress 2026. Событие проходит с 7 по 9 сентября во Всемирном торговом центре Дубая, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ежегодный инвестиционный форум (AIM Congress) считается ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в мероприятии с момента его основания в 2011-м.
На форум съезжаются со всего мира: главы государств и представители правительств, бизнеса, инвесторы и эксперты. В прошлом году в деловом событии участвовали почти 16 тыс. человек из 181 страны, включая лидеров девяти государств. Больше половины участников AIM Congress прошлого года представляли Ближний Восток. В числе участников были также представители стран Африки, Азии и Европы.
На повестке в этом году – вопросы устойчивого инвестирования, диверсификации экономики, цифровой трансформации и развития международного партнерства. Участники обсуждают новые возможности для инвестиций и сотрудничества, направленные на устойчивый экономический рост.
Минниханов назвал Ближний Восток одним из ключевых направлений сотрудничества
Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия и напомнил, что Татарстан участвует в AIM Congress с момента его основания в 2011 году.
«Мы всегда с большим удовольствием посещаем Объединенные Арабские Эмираты, обмениваемся передовым опытом, многому здесь учимся. Большое уважение вызывает динамика развития страны, существенные экономические преобразования, которые характеризуются приверженностью к инновациям и диверсификации экономики», – заявил Раис РТ.
Центральная тема этого года звучит как «Трансформация глобального процветания: открывая новые инвестиционные возможности на пути к устойчивому и инклюзивному будущему». Минниханов добавил, что эта тема созвучна пути, который сейчас проходит Татарстан.
«Мы убеждены: устойчивое будущее строится там, где экономическая целесообразность встречается с социальной справедливостью, а технологическое развитие служит человеку», – добавил он.
Татарстан, по словам Минниханова, демонстрирует, как локальные решения могут отвечать на глобальные вызовы: «Мы не просто адаптируемся к переменам, а создаем модели, которые работают на опережение».
Раис Татарстана рассказал, что республика сегодня занимает первое место в стране по инвестиционному климату и экономика региона ориентирована на экспорт. Продукция Татарстана поставляется более чем в 100 стран мира: от полимеров и шин до вертолетов и грузопассажирских судов.
«Но мы идем дальше: развиваем логистические коридоры, участвуем в формировании новых цепочек добавленной стоимости. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству со странами Ближнего Востока, где видим значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и халяль продукции, высоких технологиях, исламских финансах», – перечислил Минниханов.
Он заявил, что уже сегодня 30% инвестиций в промышленность направляются на высокотехнологичные секторы: IT, биотехнологии, композитные материалы, «зеленую энергетику». В прошлом году создана особая экономическая зона «Зеленая долина» для биотехнологий, работает ОЭЗ Иннополис, сообщил Минниханов.
«Наши резиденты внедряют собственные программные решения на Ближнем Востоке. В прошлом году в Катаре открыли IT-хаб. Мы видим, как технологии, разработанные в Татарстане, успешно работают на зарубежных рынках», – привел пример Раис Татарстана.
В Татарстане реализуется программа декарбонизации промышленности, и к 2030 году республика поставила цель снизить углеродный след региональной экономики на 25%.
Более 50% внешней торговли Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), добавил он. Республика работает как платформа для привлечения инвестиционного капитала из стран Ближнего Востока.
Татарстан приглашает инвесторов на «КазаньФорум» в 2027 году
Минниханов пригласил всех участников посетить стенд республики на форуме. Он выполнен в национальной стилистике: в зеленых и золотых тонах с традиционными татарскими орнаментами. Гостей встречают представители Татарстана в национальных татарских костюмах и угощают чак-чаком. Звучит живая музыка – мелодии исполняются на курае.
Посетителям рассказывают о предстоящих деловых событиях в Татарстане, в том числе о Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который запланирован на май 2027 года.
«Делегаты из 199 стран представлены на форуме, это 25 тысяч участников со всего мира. Мы провели результативные переговоры с представителями ОАЭ, Индии, Катара, Бахрейна, Омана и многих других стран только за один первый день работы на выставке. В непростой международной обстановке сохранение и укрепление внешних связей – это тонкая и сложная работа», – прокомментировала для «Татар-информа» участие в форуме глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Помимо Татарстана от российских регионов участие в форуме принимают представители Правительства Москвы. Стенд Москвы расположен рядом с татарстанским.
Минниханов обсудил с Трегуловой выставку русского авангарда в Абу-Даби
На полях форума в Дубае Рустам Минниханов встретился с искусствоведом Зельфирой Трегуловой, которая возглавляла Государственную Третьяковскую галерею в 2015–2023 годах.
«А у меня для вас есть подарок. Возьмете? Автобиография, рассказ про время, про семью, про себя», – такими словами встретила Трегулова Минниханова.
«У нас очень добрые хорошие отношения с уважаемой Зельфирой Исмаиловной, много интересных дел совместных проектов», – сказал Раис Татарстана.
Среди них – выставка 2020 года «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», приуроченная к 100-летию ТАССР и организованная в Третьяковке.
Минниханов и Трегулова обсудили проведение выставки русского авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в Bassam Freiha Art Foundation в Абу-Даби.
Фонд, расположенный на Музейном острове, организует выставочные и культурные проекты международного уровня, в том числе поддерживает молодых художников. Трегулова рассказала Минниханову о принципах работы фонда: организация является некоммерческой, а ее выставки и посещения для публики бесплатны.
Коллекция ГМИИ РТ насчитывает почти 150 произведений живописи, графики и скульптуры ведущих мастеров русского авангарда.
«Это одно из самых ярких музейных собраний в Поволжье. Уверен, реализация данного проекта будет иметь большое значение, укрепит культурный диалог между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, привлечет внимание международной аудитории к художественному наследию России через региональные музейные собрания», – отметил Рустам Минниханов.
Во встрече участвовала глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова. Минниханов поручил профильному министерству подготовить предложения по организации выставки и проработать ее формат. С учетом оформления необходимых документов для вывоза произведений искусства экспозицию планируют провести в 2027 году.
«У нас есть запрос со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по гастролям нашего симфонического оркестра, было такое обращение», – сообщила также Аюпова.
Татарстан предложил ОАЭ стать площадкой для привлечения инвестиций
В Дубае Минниханов провел переговоры с представителями экономического и делового сообщества ОАЭ. В частности, с заместителем министра экономики и туризма страны Абдуллой Ахмедом Аль Салехом.
«Вы хорошо знакомы с нашей республикой, неоднократно посещали ее. Признателен за вашу помощь в развитии взаимодействия с ОАЭ», – сказал Рустам Минниханов.
Действительно, Абдулла Аль Салех давно знаком с Татарстаном. Например, в 2016 году он возглавлял делегацию ОАЭ на VIII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanSummit», который сейчас известен как «КазаньФорум».
В мае этого Абдулла Аль Салех Аль Салех участвовал в сессии о туризме и экономической кооперации России и стран ОИС на «КазаньФоруме» .
Минниханов в беседе с зарубежным министром заявил, Татарстан может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из ОАЭ и других арабских стран.
«Мы нацелены на активное сотрудничество. Все те новшества, которые вы воплощаете в своей стране, мы стараемся перенимать. Мир меняется очень быстро: искусственный интеллект, криптовалюты, биотехнологии, зеленая экономика – все это сегодняшний день», – сказал Раис РТ.
Абдулла Ахмед Аль Салех, в свою очередь, отметил тесные отношения ОАЭ с Россией и особо выделил взаимодействие с Татарстаном. По его словам, укреплению связей способствует личное внимание Рустама Минниханова к эмиратской культуре и традициям. Замминистра также отметил схожесть подходов двух сторон к сохранению национальной идентичности и исламской культуры.
Татарстан предложил Дубаю сотрудничество в промышленности и нефтехимии
Минниханов обсудил развитие деловых связей с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой.
Татарстан, по словам Раиса, готов предложить ОАЭ широкий спектр продукции, включая технику, транспорт и нефтехимическую продукцию. Минниханов пригласил представителей Дубайских палат и эмиратский бизнес принять участие в «КазаньФоруме-2027».
Мохаммед Али Рашед Лута сказал о высоком интерес к этой деловой площадке и к Татарстану в целом. Он упомянул о тесных отношениях Минниханова с руководством ОАЭ и положительных отзывах о форуме.
Минниханов пригласил бизнес Мадхья-Прадеша на форум Россия – Индия
Также Минниханов встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом. Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества и возможности для расширения деловых связей между Татарстаном и одним из крупнейших промышленных регионов Индии.
Мадхья-Прадеш расположен в центральной части страны и занимает второе место в Индии по площади. В штате развиты автомобильная промышленность, производство промышленных и автокомпонентов, машиностроение, фармацевтика и энергетика. Эти направления представляют интерес для Татарстана.
«Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны занимают близкие позиции по большинству глобальных и региональных проблем», – отметил Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию российско-индийских связей. По словам Раиса РТ, важным шагом в их укреплении стало открытие в Татарстане Генерального консульства Индии и начало работы представителя республики в Индии.
Минниханов представил промышленный и экономический потенциал Татарстана и пригласил Мохана Ядава, а также представителей деловых кругов Мадхья-Прадеша принять участие в форуме «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Татарстане 8–9 октября.