Минниханов в Дубае: от инвестиций до выставки русского авангарда в ОАЭ

Рустам Минниханов прибыл сегодня в Дубай на международный инвестиционный форум. Татарстан участвует в нем с момента основания. Раис Татарстана встретился с представителями ОАЭ и Индии, а с Зельфирой Трегуловой обсудил выставку русского авангарда в Абу-Даби.





Делегация Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым во второй раз за этот год работает в Дубае

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан участвует в AIM Congress с момента основания

Делегация Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым во второй раз за этот год работает в Дубае. Первый визит состоялся в конце января на выставку пищевой промышленности Gulfood.

Сегодня Рустам Минниханов прибыл для участия в 15-м Ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress 2026. Событие проходит с 7 по 9 сентября во Всемирном торговом центре Дубая, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ежегодный инвестиционный форум (AIM Congress) считается ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в мероприятии с момента его основания в 2011-м.

Ежегодный инвестиционный форум (AIM Congress) считается ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в мероприятии с момента его основания в 2011-м Фото: rais.tatarstan.ru

На форум съезжаются со всего мира: главы государств и представители правительств, бизнеса, инвесторы и эксперты. В прошлом году в деловом событии участвовали почти 16 тыс. человек из 181 страны, включая лидеров девяти государств. Больше половины участников AIM Congress прошлого года представляли Ближний Восток. В числе участников были также представители стран Африки, Азии и Европы.

На повестке в этом году – вопросы устойчивого инвестирования, диверсификации экономики, цифровой трансформации и развития международного партнерства. Участники обсуждают новые возможности для инвестиций и сотрудничества, направленные на устойчивый экономический рост.

Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия и напомнил, что Татарстан участвует в AIM Congress с момента его основания в 2011 году Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов назвал Ближний Восток одним из ключевых направлений сотрудничества

Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия и напомнил, что Татарстан участвует в AIM Congress с момента его основания в 2011 году.

«Мы всегда с большим удовольствием посещаем Объединенные Арабские Эмираты, обмениваемся передовым опытом, многому здесь учимся. Большое уважение вызывает динамика развития страны, существенные экономические преобразования, которые характеризуются приверженностью к инновациям и диверсификации экономики», – заявил Раис РТ.

Центральная тема этого года звучит как «Трансформация глобального процветания: открывая новые инвестиционные возможности на пути к устойчивому и инклюзивному будущему». Минниханов добавил, что эта тема созвучна пути, который сейчас проходит Татарстан.

«Мы убеждены: устойчивое будущее строится там, где экономическая целесообразность встречается с социальной справедливостью, а технологическое развитие служит человеку», – добавил он.

Татарстан, по словам Минниханова, демонстрирует, как локальные решения могут отвечать на глобальные вызовы: «Мы не просто адаптируемся к переменам, а создаем модели, которые работают на опережение».

Раис Татарстана рассказал, что республика сегодня занимает первое место в стране по инвестиционному климату и экономика региона ориентирована на экспорт Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана рассказал, что республика сегодня занимает первое место в стране по инвестиционному климату и экономика региона ориентирована на экспорт. Продукция Татарстана поставляется более чем в 100 стран мира: от полимеров и шин до вертолетов и грузопассажирских судов.

«Но мы идем дальше: развиваем логистические коридоры, участвуем в формировании новых цепочек добавленной стоимости. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству со странами Ближнего Востока, где видим значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и халяль продукции, высоких технологиях, исламских финансах», – перечислил Минниханов.

Он заявил, что уже сегодня 30% инвестиций в промышленность направляются на высокотехнологичные секторы: IT, биотехнологии, композитные материалы, «зеленую энергетику». В прошлом году создана особая экономическая зона «Зеленая долина» для биотехнологий, работает ОЭЗ Иннополис, сообщил Минниханов.

«Наши резиденты внедряют собственные программные решения на Ближнем Востоке. В прошлом году в Катаре открыли IT-хаб. Мы видим, как технологии, разработанные в Татарстане, успешно работают на зарубежных рынках», – привел пример Раис Татарстана.

В Татарстане реализуется программа декарбонизации промышленности, и к 2030 году республика поставила цель снизить углеродный след региональной экономики на 25%.

Более 50% внешней торговли Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), добавил он. Республика работает как платформа для привлечения инвестиционного капитала из стран Ближнего Востока.

Минниханов пригласил всех участников посетить стенд республики на форуме. Он выполнен в национальной стилистике: в зеленых и золотых тонах с традиционными татарскими орнаментами Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан приглашает инвесторов на «КазаньФорум» в 2027 году

Минниханов пригласил всех участников посетить стенд республики на форуме. Он выполнен в национальной стилистике: в зеленых и золотых тонах с традиционными татарскими орнаментами. Гостей встречают представители Татарстана в национальных татарских костюмах и угощают чак-чаком. Звучит живая музыка – мелодии исполняются на курае.

Посетителям рассказывают о предстоящих деловых событиях в Татарстане, в том числе о Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который запланирован на май 2027 года.

Гостей встречают представители Татарстана в национальных татарских костюмах Фото: rais.tatarstan.ru

«Делегаты из 199 стран представлены на форуме, это 25 тысяч участников со всего мира. Мы провели результативные переговоры с представителями ОАЭ, Индии, Катара, Бахрейна, Омана и многих других стран только за один первый день работы на выставке. В непростой международной обстановке сохранение и укрепление внешних связей – это тонкая и сложная работа», – прокомментировала для «Татар-информа» участие в форуме глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Помимо Татарстана от российских регионов участие в форуме принимают представители Правительства Москвы. Стенд Москвы расположен рядом с татарстанским.

На полях форума в Дубае Рустам Минниханов встретился с искусствоведом Зельфирой Трегуловой Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов обсудил с Трегуловой выставку русского авангарда в Абу-Даби

На полях форума в Дубае Рустам Минниханов встретился с искусствоведом Зельфирой Трегуловой, которая возглавляла Государственную Третьяковскую галерею в 2015–2023 годах.

«А у меня для вас есть подарок. Возьмете? Автобиография, рассказ про время, про семью, про себя», – такими словами встретила Трегулова Минниханова.

«У нас очень добрые хорошие отношения с уважаемой Зельфирой Исмаиловной, много интересных дел совместных проектов», – сказал Раис Татарстана.

Среди них – выставка 2020 года «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», приуроченная к 100-летию ТАССР и организованная в Третьяковке.

Минниханов и Трегулова обсудили проведение выставки русского авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в Bassam Freiha Art Foundation в Абу-Даби Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов и Трегулова обсудили проведение выставки русского авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в Bassam Freiha Art Foundation в Абу-Даби.

Фонд, расположенный на Музейном острове, организует выставочные и культурные проекты международного уровня, в том числе поддерживает молодых художников. Трегулова рассказала Минниханову о принципах работы фонда: организация является некоммерческой, а ее выставки и посещения для публики бесплатны.

Коллекция ГМИИ РТ насчитывает почти 150 произведений живописи, графики и скульптуры ведущих мастеров русского авангарда.

«Это одно из самых ярких музейных собраний в Поволжье. Уверен, реализация данного проекта будет иметь большое значение, укрепит культурный диалог между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, привлечет внимание международной аудитории к художественному наследию России через региональные музейные собрания», – отметил Рустам Минниханов.

Ирада Аюпова: «У нас есть запрос со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по гастролям нашего симфонического оркестра, было такое обращение» Фото: rais.tatarstan.ru

Во встрече участвовала глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова. Минниханов поручил профильному министерству подготовить предложения по организации выставки и проработать ее формат. С учетом оформления необходимых документов для вывоза произведений искусства экспозицию планируют провести в 2027 году.

«У нас есть запрос со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по гастролям нашего симфонического оркестра, было такое обращение», – сообщила также Аюпова.

В Дубае Минниханов провел переговоры с представителями экономического и делового сообщества ОАЭ. В частности, с заместителем министра экономики и туризма страны Абдуллой Ахмедом Аль Салехом Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан предложил ОАЭ стать площадкой для привлечения инвестиций

В Дубае Минниханов провел переговоры с представителями экономического и делового сообщества ОАЭ. В частности, с заместителем министра экономики и туризма страны Абдуллой Ахмедом Аль Салехом.

«Вы хорошо знакомы с нашей республикой, неоднократно посещали ее. Признателен за вашу помощь в развитии взаимодействия с ОАЭ», – сказал Рустам Минниханов.

Действительно, Абдулла Аль Салех давно знаком с Татарстаном. Например, в 2016 году он возглавлял делегацию ОАЭ на VIII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanSummit», который сейчас известен как «КазаньФорум».

В мае этого Абдулла Аль Салех Аль Салех участвовал в сессии о туризме и экономической кооперации России и стран ОИС на «КазаньФоруме» .

Минниханов в беседе с зарубежным министром заявил, Татарстан может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из ОАЭ и других арабских стран.

«Мы нацелены на активное сотрудничество. Все те новшества, которые вы воплощаете в своей стране, мы стараемся перенимать. Мир меняется очень быстро: искусственный интеллект, криптовалюты, биотехнологии, зеленая экономика – все это сегодняшний день», – сказал Раис РТ.

Абдулла Ахмед Аль Салех, в свою очередь, отметил тесные отношения ОАЭ с Россией и особо выделил взаимодействие с Татарстаном. По его словам, укреплению связей способствует личное внимание Рустама Минниханова к эмиратской культуре и традициям. Замминистра также отметил схожесть подходов двух сторон к сохранению национальной идентичности и исламской культуры.

Минниханов обсудил развитие деловых связей с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан предложил Дубаю сотрудничество в промышленности и нефтехимии

Минниханов обсудил развитие деловых связей с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой.

Татарстан, по словам Раиса, готов предложить ОАЭ широкий спектр продукции, включая технику, транспорт и нефтехимическую продукцию. Минниханов пригласил представителей Дубайских палат и эмиратский бизнес принять участие в «КазаньФоруме-2027».

Мохаммед Али Рашед Лута сказал о высоком интерес к этой деловой площадке и к Татарстану в целом. Он упомянул о тесных отношениях Минниханова с руководством ОАЭ и положительных отзывах о форуме.

Минниханов встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов пригласил бизнес Мадхья-Прадеша на форум Россия – Индия

Также Минниханов встретился с главным министром индийского штата Мадхья-Прадеш Моханом Ядавом. Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества и возможности для расширения деловых связей между Татарстаном и одним из крупнейших промышленных регионов Индии.

Мадхья-Прадеш расположен в центральной части страны и занимает второе место в Индии по площади. В штате развиты автомобильная промышленность, производство промышленных и автокомпонентов, машиностроение, фармацевтика и энергетика. Эти направления представляют интерес для Татарстана.

«Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны занимают близкие позиции по большинству глобальных и региональных проблем», – отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию российско-индийских связей. По словам Раиса РТ, важным шагом в их укреплении стало открытие в Татарстане Генерального консульства Индии и начало работы представителя республики в Индии.

Минниханов представил промышленный и экономический потенциал Татарстана и пригласил Мохана Ядава, а также представителей деловых кругов Мадхья-Прадеша принять участие в форуме «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Татарстане 8–9 октября.