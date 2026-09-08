В Пермском крае спасли женщину, выживавшую целую неделю в лесу

В Пермском крае спасли женщину, которая в течение недели выживала в лесу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местный поисковый отряд.

По словам волонтеров, 30 сентября женщина ушла за ягодами в лес неподалеку от Перми и заблудилась. Тем не менее, она знала правила безопасности и имела заряженный телефон, вывернула куртку светлой стороной наружу и примотала к палке пакет.

«Более 200 часов поисков в Краснокамском лесу завершились самыми главными, заветными и долгожданными словами: «Найдена! Жива». Семь дней в лесу. Более тысячи километров было пройдено, было задействовано более 300 человек», – рассказали в поисковом отряде.