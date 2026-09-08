Школьникам РТ летом платили до 61 тыс. рублей: где и кем работали подростки

За лето специалисты кадрового центра «Работа России» РТ помогли найти работу более 11,7 тыс. школьникам в возрасте от 14 лет. В программе участвовали 388 работодателей из разных отраслей, сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра.

«Наиболее востребованными стали позиции помощников администраторов, курьеров, промоутеров, младших воспитателей в детсадах, разнорабочих на промплощадках. Подростки помогали благоустраивать городские территории, работали в архивах, на фермах, в сфере ЖКХ и озеленения», – рассказали в пресс-службе.

Самые высокие заработки летом предлагали в сфере общепита и добывающей промышленности. В сети ресторанов быстрого питания оплата труда достигала 61 тыс. рублей, в компаниях нефтяной отрасли – до 45 тыс. рублей, а в агрофирмах республики подростки могли заработать от 35 до 50 тыс. рублей.

Фактический заработок несовершеннолетних рассчитывается пропорционально сокращенной продолжительности рабочего дня, установленной трудовым законодательством. Кадровый центр дополнительно выплачивает материальную поддержку в размере 2,6 тыс. рублей. С каждым подростком заключается срочный трудовой договор.

«Важно, чтобы первая работа стала для подростка позитивным и безопасным опытом. Мы тщательно отбираем работодателей, проверяем условия труда, помогаем оформить документы и даем рекомендации и самим ребятам, и их родителям. Такая поддержка позволяет школьникам уверенно сделать первый шаг в профессиональной жизни», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.