Гущин о Мергасовском доме: Память о Кави Наджми и Абдулле Алише будет сохранена

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Память о классиках татарской литературы Кави Наджми и Абдулле Алише будет сохранена при обновлении Мергасовского дома. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Ранее сообщалось, что этот объект культурного наследия регионального значения в центре Казани разберут и воссоздадут заново, поскольку его конструкции являются аварийными и представляют опасность для соседних домов и проезжей части.

По словам Гущина, при подготовке проектной документации для воссоздания Мергасовского дома проведены большие архивные и библиографические исследования.

«Понятно, когда в доме жил Кави Наджми – больше 20 лет, Абдулла Алиш жил там три года. Видные деятели культуры захаживали в этот дом. И Хади Такташ, и Муса Джалиль, и многие другие. Но в ходе исследования достоверно не было установлено, в каких квартирах они жили. Прошло 75 лет с того периода. За это время все квартиры переделаны, перепланированы. Никакие личные предметы, атрибуты, мебель до наших времен не дошли, чтобы говорить о мемориализации квартир», – пояснил глава профильного комитета.

При этом он подчеркнул, что память о выдающихся жильцах дома будет на объекте сохранена.

«Обязательно вернем мемориальные доски. И память о том, что эти люди жили в этом доме, она останется и в наименовании объекта культурного наследия, будет соответствующий паспорт объекта. Может быть, какая-то мемориальная зона появится в дворовом пространстве, почему бы и нет», – добавил Иван Гущин.