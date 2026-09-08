«У него шла кровь из ушей»: в РТ судят женщину, чей 2-летний сын выпал из окна

В Приволжском суде Казани сегодня стартовало дело Дилрабо Джураевой, уроженки Таджикистана. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве. По версии следствия, она оставила своего малолетнего ребенка одного в комнате, когда он влез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. В результате падения с высоты четырех этажей ребенок получил обширные травмы и умер на следующий день в больнице, куда его доставила карета скорой помощи.

«Джураева знала, что ребенок достаточно активный, что он может забраться на подоконник. Она пренебрегла безопасностью ребенка и оставила его в комнате с открытым окном. Тогда ребенок придвинул стул к окну, влез на подоконник и выпал из окна. В результате падения с четвертого этажа ребенок получил травмы головы и туловища. В результате травм у ребенка началось кровотечение из носа и ушей», – зачитал обвинение прокурор.

Потерпевшим по делу был отец ребенка, гражданский муж Джураевой, также уроженец Таджикистана. У них осталось двое общих детей. После оглашения обвинения он заявил в суде ходатайство о прекращении дела за примирением сторон.

Гособвинение выступило против этого ходатайства и попросило суд отказать в удовлетворении просьбы потерпевшего. После того, как судья выслушал стороны, он удалился в совещательную комнату.

По возвращении судья вынес решение – прекратить дело в отношении Джураевой, удовлетворив ходатайство потерпевшего. Также суд постановил прекратить меру пресечения, избранную в отношении Джураевой, в виде подписки о невыезде.