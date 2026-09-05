Звезды присоединились к народному фотоархиву фильма «Я приду»

Актер Евгений Кулик, оперная певица Аида Гарифуллина, балерина Анастасия Волочкова и хоккеист Данис Зарипов присоединились к народному фотоархиву фильма «Я приду». Семейная приключенческая картина режиссера Булата Сабитова выйдет в российский прокат 8 октября.

Известные артисты и спортсмены передали создателям фильма личные снимки из семейных архивов. В частности, Зарипов отправил фотографию, на которой его дети запечатлены вместе с бабушкой и дедушкой.

Фотографии участников акции становятся частью проекта «Моя бабушка в кино». К нему присоединяются жители разных регионов России, загружая снимки своих бабушек и другие семейные фотографии. Часть материалов планируют показать на большом экране.

Акция продолжает одну из основных тем фильма – отношения между поколениями, память о родных и семейную связь.

«Для нас было важно сделать зрителя не просто наблюдателем, а настоящей частью проекта. Когда к акции присоединяются люди, которых знает вся страна, и при этом присылают очень личные семейные фотографии, это еще раз показывает, насколько универсальна тема семьи и связи поколений», – отметил генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Главный герой картины – 16-летний Тимофей, который отправляется на поиски тяжело больной бабушки, оставшейся его единственным близким человеком. В дорогу вместе с ним отправляется восьмилетний беспризорник Малек. Их путешествие становится историей о дружбе, ответственности, семье и взрослении.

Фильм снят в Казани и Татарстане при поддержке Министерства культуры республики. Возрастное ограничение картины – 12+, продолжительность – 83 минуты.