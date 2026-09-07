В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Инженер года»

В Татарстане стартовал VII республиканский конкурс «Инженер года». Заявки от участников принимаются до 10 октября 2026 года.

Конкурс проводится в республике с 2019 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он призван повысить престиж инженерных профессий, а также способствовать росту профессионального уровня инженерных работников.

Участниками могут стать студенты и сотрудники организаций высшего образования, а также работники производственных предприятий. Конкурс предусматривает три возрастные категории.

В категории «Будущие инженеры» имеют право участвовать обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. В категории «Молодость, успех, перспектива» имеют право участвовать работники предприятий с высшим образованием, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники, аспиранты организаций высшего образования, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

В категории «Опыт, достижения, компетентность» имеют право участвовать работники предприятий с высшим образованием, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.

Конкурс пройдет по 12 номинациям. В их числе – машиностроение, включая автомобилестроение, судостроение, станкостроение и беспилотные технологии, авиационная промышленность, приборостроение, радиоэлектроника, связь, фотоника и телекоммуникации, робототехника и искусственный интеллект.

Отдельные направления посвящены химической, нефтехимической промышленности и биотехнологиям, нефтегазовой отрасли, энергетике, строительству и производству строительных материалов, транспорту и дорожному хозяйству, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственной технике.

Конкурс включает два тура – заочный и очный. Участникам предстоит представить профессиональные достижения, в том числе собственный инженерный проект.

По итогам конкурса определят 36 победителей – по три в каждой номинации с учетом возрастной категории.

Заявки принимаются до 10 октября 2026 года. Их можно подать через сайт инженергодарт.рф или в печатном виде в Министерство промышленности и торговли Татарстана по адресу: Казань, улица Островского, 4. Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте ведомства.