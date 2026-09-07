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Общество 7 сентября 2026 09:41

Набережные Челны за пять лет приросли на 16 тыс. человек

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Набережные Челны за пять лет приросли на 16 тыс. человек

Численность населения Набережных Челнов за последние пять лет увеличилась на 16 тыс. человек и достигла 548 тыс. жителей. Такие данные на деловом понедельнике привела заместитель руководителя Исполкома города Наталия Кропотова.

«Набережные Челны развиваются и растут. За последние пять лет челнинцев стало на 16 тысяч больше», – отметила Кропотова.

По ее словам, Набережные Челны сохраняют статус одного из крупнейших и важнейших городов Татарстана и России. Кропотова также отметила, что город входит в топ-10 российских городов по качеству жизни.

На долю Набережных Челнов приходится 9,4% валового регионального продукта Татарстана и 12,3% объема промышленной продукции республики. Доля города в республиканском объеме инвестиций составляет 4,9%, в товарообороте – 16,5%.

#Набережные Челны
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