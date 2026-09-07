В Лисичанске при поддержке Татарстана реконструируют Центр семьи

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, посетил Центр семьи в Лисичанске и ознакомился с ходом восстановительных работ. Объект на базе многопрофильной больницы города реконструируется при поддержке Татарстана.

Строители завершили демонтажные работы на втором этаже и приступили к внутренним работам. Сейчас специалисты монтируют инженерные системы, в том числе электрику. В ближайшее время начнутся работы по замене кровельного покрытия и остеклению здания.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Садыков подчеркнул, что в планах не только капитально отремонтировать здание Центра семьи Лисичанска, но и наполнить его актуальной содержательной деятельностью, перенести самые лучшие практики и передовой опыт работы Центров психолого-педагогической помощи Татарстана. Эту инициативу всецело поддержали Министерство социальной защиты и Министерство образования ЛНР.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«К сожалению, годы боевых действий и последующей жизни в непосредственной близости от них, напряженный психологический и эмоциональный климат в обществе стали причинами целого ряда проблем: задержки развития детей – речевого, интеллектуального, физического, возникновения проблем в детско-родительских отношениях, подростковой агрессии, буллинга, отсутствия постоянной службы сопровождения семей и многого другого», – рассказал Садыков.

Он выразил уверенность, здесь опыт Татарстана будет востребован и принесет большую пользу жителям Лисичанска.