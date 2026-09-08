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Общество 8 сентября 2026 20:00

Маргарита Симоньян заявила о победе над раком

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Маргарита Симоньян заявила о победе над раком
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в своем Телеграм-канале, что обследование не выявило у нее признаков рака.

«Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо всем, кто молился… Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, всё чисто, спасибо», – произнесла медиаменеджер (в канале опубликовано соответствующее аудио).

Перед сегодняшним обследованием Симоньян напомнила, что второй год борется с раком молочной железы: перенесла операцию, химиотерапию и иные процедуры. Сейчас она проходит тройную гормональную терапию, которая также дается ей непросто.

«Сегодня в 14 часов начинается эта процедура под КТ, как мне написали врачи, это продлится примерно пяти часов. После этого станет понятно, останусь я еще пока тут с детьми маленькими, которых надо вырастить, или отправлюсь туда...» – сказала сегодня днем журналистка.

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#маргарита симоньян
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