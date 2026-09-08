Татарский – лидер в системе поиска «Яндекса» среди языков народов России

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Татарский язык занимает первое место среди языков народов России по количеству обращений и переводов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Ринат Гильмуллин.

«Татарский – лидер в системе «Яндекса» с солидным отрывом. Такое лидерство не возникает просто так, это результат большой системной работы, которая проводится в республике много лет», – отметил он.

По его словам, чтобы сохранить тот или иной национальный язык, важно максимально полно интегрировать его в различные цифровые сервисы.