В Казани подписан договор между российским, восточным и западным кинофестивалями

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Фестивали кино Египта, Великобритании и России подписали соглашение о сотрудничестве на деловой программе казанского кинофестиваля «Алтын минбар», которая в этом году прошла на площадке Национальной библиотеки РТ.

По словам исполнительного директора фестиваля «Алтын минбар» Миляуши Айтугановой, документ связан с планами создать ассоциацию, которая могла бы решать общие проблемы кинематографистов из восточного, западного и российского регионов.

Свои подписи на документе поставили директор арабского и европейского фестиваля кино в Шарм-эль-Шейхе Ашраф Сархан, президент и основатель британского независимого фестиваля кино SIFFA Любовь Балагова-Кандур и директор фестиваля «Алтын минбар» Миляуша Айтуганова.