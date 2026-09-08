«Мамы бреются налысо, поддерживая детей»: медсестра ДРКБ о буднях онкоцентра

Прогресс идет вперед, работы медсестры упрощается, но главное остается прежним – пациент нуждается во внимании, понимании и ласковом слове. В День медсестры отделений детской гематологии и онкологии «Татар-информ» встретился с медсестрой Гульнарой Галлямовой и поговорил с ней о тонкостях работы с онкобольными детьми – их страхе и героизме родителей





День и ночь в стенах Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ Татарстана маленькие пациенты бьются с болезнями, которые, нередко, звучат как приговор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я всегда хотела работать с детьми»

День и ночь в стенах Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ Татарстана маленькие пациенты бьются с болезнями, которые нередко звучат как приговор. Побеждают, возвращаются к нормальной жизни, идут в школы, поступают в вузы и создают семьи. Это чудо, и в том, что оно случается, есть огромная роль медицинских сестер – ангелов-хранителей. Тех, кто всегда рядом, держит за руку во время процедур, находит нужные слова для ребенка и его родителей, избавляет от страха и вселяет надежду.

В преддверии Дня медсестры отделений детской гематологии и онкологии, который отмечается сегодня, 8 сентября, корреспондент «Татар-информа» оказался в детском онконцентре. Гульнара Галлямова, которая трудится медицинской сестрой в Детской республиканской клинической больнице с 1990 года, только успела выдохнуть после ночной смены в онкологическом отделении №2, и мы смогли пообщаться с ней о ее непростой, но очень важной работе, о маленьких, но таких отважных пациентах.

Гульнара Галлямова: «Работы было очень много, привозили в ДРКБ самых сложных пациентов. Персонала не хватало, многие не справлялись и уходили, оставались лишь самые стойкие» Фото: пресс-служба ДРКБ

«С детства я всегда хотела работать с детьми. После школы поступила в Казанский медицинский колледж и по окончании учебы получила распределение в Детскую республиканскую клиническую больницу. Меня приняли на работу в первое соматическое отделение. В нем было 10 гематологических коек. В 1994 году открылся второй корпус ДРКБ, и я пришла работать в новое отделение онкогематологии на 45 коек. Открывшийся пять лет назад онкоцентр способен принять сегодня 100 пациентов», – рассказала Гульнара Галлямова.

Свой самый первый рабочий день в деталях Гульнара уже не помнит – слишком много событий было за годы. Но одно запомнилось навсегда: работы было очень много, привозили в ДРКБ самых сложных пациентов. Персонала не хватало, многие не справлялись и уходили, оставались лишь самые стойкие.

За 36 лет ее работы медсестрой в детской онкологии изменилось почти всё. Медицинские инструменты в начале ее трудового пути были многоразовые – их стерилизовали сами. Сегодня арсенал медперсонала совершенно иной Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня не нужно каждый раз прокалывать вену, а малышу не больно и не страшно»

По словам Гульнары, за 36 лет ее работы медсестрой в детской онкологии изменилось почти всё. Она вспоминает, что медицинские инструменты в начале ее трудового пути были многоразовые – их стерилизовали сами. Сегодня арсенал медперсонала совершенно иной.

«Никакой современной аппаратуры в те годы не было. Доступ к венам был только с помощью иголки. Игла могла вылететь при движении руки. Сейчас нашу работу очень сильно облегчают катетеры, периферические и центральные венозные, – не нужно прокалывать вену при каждой инъекции или смене системы, а малышу не будет больно и страшно. Мы можем ставить катетеры как на несколько дней, так и на месяц», – объяснила Гульнара Галлямова.

В онкологии активно применяются порт-системы – это небольшие устройства, которые имплантируют под кожу, чтобы надолго решить проблему с внутривенным доступом. Система служит до пяти лет и имеет массу преимуществ: с ее помощью можно сохранить сосуды от постоянных уколов, нет риска воспаления и инфицирования, а медсестре не надо каждый раз искать вену.

«Кроме того, мы применяем обезболивающие кремы, благодаря которым ребенок не чувствует иголочку. Еще раньше медсестры открывали краник и буквально считали, сколько лекарства или раствора прокапает при установке капельницы, то сегодня эти процессы автоматизированы – я лишь задаю программу. Это очень удобно, ведь лечение наших пациентов идет безостановочно», – рассказала медсестра онкоотделения.

Родители становятся незаменимыми помощниками. Особенно это актуально с маленькими детьми, которые не всегда подпускают к себе чужих людей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Родители становятся незаменимыми помощниками

Гульнара Галлямова работает сутки: с восьми утра и до восьми следующего утра – либо выходит в ночную смену, с 16 часов вечера до 8 утра.

«Заступив на смену, я принимаю пациентов, назначения врачей, проверяю наличие медикаментов. В ночной смене мы работаем вдвоем с напарницей – это тандем. У нас нет деления: этот пациент твой, а этот – мой. Наши обязанности распределены, но мы постоянно помогаем друг другу», – рассказала она.

В смене может случиться всякое: у пациентов открываются кровотечения, может критически упасть давление, наступить анафилактический шок. Медсестра должна знать всё, что происходит с теми, кто находится в зоне ее ответственности.

«И в этом нам помогают родители. Со всеми нашими пациентами в палатах находятся их родители или бабушки с дедушками. Они наши лучшие помощники. У медсестры много задач, много пациентов, а каждый конкретный взрослый подметит, что было с ребенком. Расскажет, какая температура, была ли рвота. Малейшие детали важны, поскольку иногда они говорят о необратимых реакциях», – объяснила Гульнара Галлямова.

Родители становятся незаменимыми помощниками. Особенно это актуально с маленькими детьми, которые не всегда подпускают к себе чужих людей. А уже со временем привыкают, слушаются, словно понимают всю серьезность их состояния.

«С родителями тоже приходится работать. Они переживают не меньше детей, может быть, даже больше. Но медсестры стараются, чтобы мамы и папы не теряли надежду. Мамочки между собой очень поддерживают друг друга. Устраивают чаепития, заказывают пиццу, угощают друг друга и даже празднуют дни рождения. Они стараются вести такой же образ жизни, какой был за стенами клиники», – отметила медицинская сестра онкологического отделения №2.

«У девочек, если начинают выпадать волосы, может начаться депрессия. И мальчики тоже страшно переживают. Иногда на фоне эмоций они отказываются принимать терапию. Приходится беседовать, успокаивать, разъяснять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лечение онкологии часто связано с выпадением волос – для подростков это трагедия

В отделении онкологии №2 25 коек. Здесь лежат дети разного возраста. Бывают и совсем крошечные: 15 лет назад, вспоминает Гульнара Галлямова, к ним поступил пациент, которому было всего 40 дней. Онкологический диагноз не пожалел малыша, жизнь которого только началась.

«Он провел в ДРКБ больше полугода – это немаленький срок. К счастью, его удалось вылечить. Мы потеряли связь с этим мальчиком, но я бы очень хотела узнать, как сложилась его жизнь», – сказала медсестра.

В работе медсестры нет особых секретов, признается Гульнара Галлямова. Самых маленьких детей она отвлекает разговорами об их любимых мультфильмах или игрушках. С подростками, признается, особая история. Они уже все понимают, от этого только сложнее. Лечение онкологических заболеваний часто сопровождается выпадением волос, для юных пациентов это настоящая трагедия.

«У девочек, если начинают выпадать волосы, может начаться депрессия. И мальчики тоже страшно переживают. Иногда на фоне эмоций они отказываются принимать терапию. Приходится беседовать, успокаивать, разъяснять. Мы показываем примеры тех, кто прошел курс лечения, кто сегодня приезжает в ДРКБ лишь на поддерживающую терапию раз в месяц. Обещаем, что вырастут и ресницы, и волосы. К слову, бывают случаи, когда мамы бреются налысо, чтобы поддержать своего сына или дочь», – рассказала медсестра.

Медики находят подход к каждому. Кто-то любит читать – с ним обсуждают книги. Кто-то увлекается кино – спрашивают о сюжете. Они стараются не дать им замкнуться в себе, не позволить болезни сломать подростка.

В отделении есть традиция – «коробка храбрости». Туда складывают игрушки и подарки для детей, чтобы поддержать их во время лечения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В палатах могут лежать 15-летний и 2-летний ребенок, они сближаются»

В отделении есть традиция – «коробка храбрости». Туда складывают игрушки и подарки для детей, чтобы поддержать их во время лечения. Родители часто проявляют изобретательность. Зная вкусы ребенка, они подкладывают в коробку его желанную игрушку. Такие маленькие радости помогают малышам отвлечься от переживаний, поднимают настроение и придают уверенности.

Дети в онкоотделении объединены общей бедой и общей надеждой – здесь нет насмешек, нет издевок, нет разделения, все равны.

«В соседних палатах могут лежать 15-летний и 2-летний ребенок, они сближаются. Они вместе ходят на мастер-классы, которые организуют волонтеры. Например, у нас бывают занятия по бисероплетению. Плести браслеты охотно приходят и мальчики. Видимо, отвлечься хотят. Здесь они могут позволить себе то, что в обычной жизни, возможно, не сделали бы», – рассказала Гульнара Галлямова.

На протяжении пяти лет после выхода в ремиссию бывшие пациенты наблюдаются в Детской республиканской больнице. Они приезжают в поликлинику на осмотр к профильному специалисту, но часто заходят в отделение. Гульнара Галлямова признается: ей очень приятно видеть ребят, в спасении которых она приняла непосредственное участие.

На протяжении пяти лет после выхода в ремиссию бывшие пациенты наблюдаются в Детской республиканской больнице. Они приезжают в поликлинику на осмотр к профильному специалисту, но часто заходят в отделение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда видишь результат, понимаешь, что работаешь не зря

Самая сложная часть работы в онкологическом отделении – это потери. Гульнара Галлямова не любит говорить о них – одна мысль вызывает слезы. Но победы согревают душу и помогают идти дальше.

«Мне запомнилась одна девочка, которой ампутировали ногу из-за остеосаркомы. Казалось бы, конец нормальной жизни, но она не сдалась. В конкурсах красоты выигрывала. Ей поставили протез, но этого никто не замечает, она нигде это не афиширует. Ведет такой же образ жизни после лечения, ни в чем себя не ограничивает. Мы и в соцсетях видели, и лечащий врач информацию передавал. Он с нами радовался, все показывал», – вспоминает медик.

Такие истории, по словам Гульнары Галлямовой, и есть ее главная мотивация. Когда видишь результат, понимаешь, что работаешь не зря, уверена она.

«Здесь не задерживаются те, кому неинтересно, кому неважно. Главное, что я вынесла за годы работы в онкологии, – осознание ценности жизни. Здоровье важнее всего остального. И надо беречь себя, любить близких и не сдаваться, что бы ни случилось. Вера в хорошее всегда дает положительный эффект. Я стараюсь не нести переживания домой, но не всегда получается. В выходной день звоню коллегам – узнаю о том или ином пациенте», – заключила медицинская сестра.